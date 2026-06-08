Алекс Перейра — Сириль Ган: шансы равны, но в рекорд верится!

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится вечер единоборств UFC White House — Freedom 250. В соглавном бою вечера Алекс Перейра встретится с Сирилем Ганом за временный пояс в тяжёлом весе. Сможет ли бразилец стать первым в истории спортсменом, покорившим три весовых категории в UFC?

Посмотреть трансляцию турнира UFC Freedom 250 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои начнутся ближе к утру. Начало боя Перейра — Ган запланировано на 5:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Перейра — Ган

Аналитики считают шансы бойцов абсолютно равными. На каждого из них можно сделать ставку с коэффициентом 1.92. На ничью можно заключить пари за 50.00.

На ТБ 3.5 раунда предлагают коэффициент 1.87, обратный исход также доступен за 1.87.

Прогноз на бой Алекс Перейра — Сириль Ган (15.06.2026)

Алекс Перейра может войти в историю. Ещё никто не становился чемпионом сразу в трёх весовых категориях. А у бразильца есть реальный шанс. В 2021 году он ещё средневесом отобрал пояс у Исраэля Адесаньи. В 2023 году победил Иржи Прохазку и стал чемпионом среди полутяжей. Трижды защищал титул, потом уступил Магомеду Анкалаеву, однако взял реванш. И вот отказался от своего пояса в погоне за мечтой. Конечно, это располагает.

Перейра — очень зрелищный боец, элитный ударник. Классный тайминг, убийтственный левый хук. Хорошо защищается от тейкдаунов. Но вообще защищаться не любит. Предпочитает задавить соперника и нокаутировать его. Что ж, пока получается.

Сириль Ган, безусловно, талантливый боец, однако есть одна большая проблема — это его психология. В решающих боях в октагон выходит даже не половина от француза. Неизвестно, чем завершился бы его поединок с Томом Аспиналлом, но тычок в глаз — и бой признан несостоявшимся. Возможно, это сбросит часть давления с Гана. А в остальном всё при Сириле. У него классная техника, он очень манёвренный для тяжеловеса. Хорошая ударная мощь, кардио.

Конечно, Гану будет привычнее. Он и в габаритах соперника превосходит, и это его родной вес, а как скажется набор на Перейре, на его скорости и выносливости, мы не знаем. Поэтому француз будет стараться работать на дистанции, много двигаться, поливать Алекса ударами. При равенстве в ментальной составляющей именно он был бы фаворитом.

Но Ган уже не раз проваливал решающие поединки. А у Перейры же как раз психология чемпиона. И если чем-то Алекс сильнее, то именно этим. Он пойдёт вперёд, будет рисковать и сломает морально француза. И, в конце концов, должен же турнир в Белом доме быть рекордным! Победа Перейры здесь точно будет кстати.

Ставка: победа Перейры за 1.92.