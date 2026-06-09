Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: Сахарок возвращается!

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится вечер единоборств UFC White House — Freedom 250. В одном из боёв вечера в легчайшем весе Шон О'Мэлли встретится с Айманном Захаби. Докажет ли американец, что вновь готов сражаться за титул?

Посмотреть трансляцию турнира UFC Freedom 250 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои начнутся ближе к утру. Начало боя Шон О'Мэлли — Айманн Захаби запланировано на 5:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой О'Мэлли — Захаби

Аналитики считают шансы О'Мэлли предпочтительными. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.23, в то время как на успех Захаби дают 4.40. На ничью можно заключить пари за 65.00.

На ТБ 2.5 раунда предлагают коэффициент 1.41, обратный исход доступен за 2.80.

Прогноз на бой Шон О'Мэлли — Айманн Захаби (15.06.2026)

Шон О'Мэлли постепенно возвращается в свою форму. Два поражения от Мераба Двалишвили — чувствительный удар, пошли слухи, что американец потерял мотивацию и не верит в свои силы. С этой точки зрения победа над Сонг Ядонгом стала глотком воздуха. Хотя, конечно, это был не лучший бой Шона, выглядел он вяло, порой даже инертно. Но победил, а это главное.

С другой стороны, в бою против Захаби О'Мэлли как раз могут пригодиться хладнокровие и спокойствие. Он превосходит соперника в габаритах и технике, поэтому постарается держать его на дистанции, методично раздёргивая. Да, может быть не так зрелищно, но эффективность сейчас превыше всего.

Что сказать об Айманне Захаби? Изначально его не считали претендентом на многое, но вдруг вырисовалась победная серия с топовыми соперниками. Жозе Альдо и Марлон Вера — далеко не последние ребята. Да и семь подряд боёв выиграть случайно не получится. Захаби очень мотивирован, активен в октагоне, у него хороший удар. Вот только разнообразием тактических и технических сценариев он похвастаться не может. Айманн слишком прямолинеен. Для Шона это хороший соперник, удобный.

Вряд ли тут всё закончится быстро. Захаби будет поддавливать, О'Мэлли стараться удержать дистанцию. Решаться всё будет в стойке. Конечно, у более разностороннего американца больше шансов. Лишь бы настрой был соответствующий. Важен будет и фактор выносливости. Если вдруг Шон даст слабину во второй половине боя, у Айманна появятся шансы.

Однако мы здесь всё же за победу О'Мэлли. Он просто сильнее как боец. Другой вопрос, что шоу не будет, хоть поединок и пройдёт в Белом доме. Будет тяжёлая работа. И да, Захаби выдержит весь бой. Правда, вряд ли это принесёт ему хоть какое-то удовлетворение.

Ставка: победа Шона О'Мэлли по очкам за 1.79.