Эрлинг Холанд точно запомнит свой первый чемпионат мира

ЧМ-2026 — первый большой турнир сборных для Эрлинга Холанда. Не просто первый чемпионат мира, а вообще первый Евро или ЧМ в карьере на уровне национальной команды. Норвегия ждала возвращения на турнир с 1998 года и теперь приезжает не в статусе симпатичной северной команды, а с одним из самых устрашающих нападающих планеты, а также с капитаном «Арсенала» Мартином Эдегором в роли главного поставщика передач и мощной атакующей обоймой.

Пора узнать, чего ждут букмекеры от Холанда и сборной Норвегии на ЧМ-2026.

В какую группу попала сборная Норвегии

Квартет I. Соперники — Франция, Сенегал и Ирак. Группа намного сложнее, чем, например, у Англии с Кейном или Аргентины с Месси: здесь есть финалист ЧМ-2022, крепкая африканская сборная и андердог, которого обязательно нужно обыгрывать в 1-м туре. Норвегия сразится с Ираком 17 июня, затем 23 июня встретится с Сенегалом, а 26 июня закроет группу матчем с Францией.

Календарь для ставки на Холанда двоякий. С одной стороны, старт с Ираком — прямо подарок для форварда такого уровня: Норвегии нужна победа, нужно брать разницу, нужно сразу подтверждать статус команды, которая приехала не просто поучаствовать. С другой — Сенегал и Франция намного серьёзнее. Там уже не получится просто грузить штрафную и ждать ошибок. Но как раз в таких встречах Холанд особенно ценен: Норвегия может владеть мячом меньше, зато любая быстрая атака, стандарт или передача Эдегора за спину превратятся в момент.

Букмекеры видят Норвегию крепким претендентом на плей-офф, но не фаворитом группы. Франция остаётся главным кандидатом на первое место, а Норвегия и Сенегал, по сути, должны разыграть вторую строчку. В расширенном формате третье место тоже может вывести в 1/16 финала, так что у Холанда хорошие шансы получить не три матча, а минимум четыре. Это принципиально для его индивидуального тотала.

А чего ждут букмекеры от Холанда

Сейчас открыта линия на индивидуальные показатели Эрлинга на ЧМ. Тотал больше 2.5 гола Холанда идёт с коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Дубль хотя бы в одном матче оценён коэффициентом 2.00, хет-трик — 6.00, а гол в каждой встрече Норвегии на турнире — 20.00.

На первый взгляд, три гола — серьёзная планка для игрока из группы с Францией и Сенегалом. Но Холанд сам сделал эту линию такой низкой. В европейской квалификации он забил 16 мячей в восьми матчах, отличился во всех играх отбора, забил пять Молдавии, оформил хет-трик с Израилем и дубли с Эстонией и Италией. Он повторил европейский рекорд Роберта Левандовского за один отборочный цикл!

Плюс у Холанда в сборной и без того сумасшедшие цифры: официальный сайт Норвежской федерации указывает 55 голов в 49 матчах за национальную команду. Это даже не история про форварда, которому нужно адаптироваться к сборной. Наоборот, вся конструкция Норвегии давно заточена под то, чтобы довести мяч до него максимально быстро и в максимально опасной зоне.

Шансы Норвегии и роль Холанда

Состав у Столе Сольбаккена, впрочем, не сводится к одному нападающему. В заявке есть Эдегор, Сандер Берге, Фредрик Эурснес, Антонио Нуса, Оскар Бобб, Александр Сёрлот, Йёрген Странн Ларсен. Это важно: Холанд не будет один против всего мира. Сёрлот может забрать силовую борьбу на себя, Нуса и Бобб — добавить скорости, Эдегор — дать последний пас.

Но есть и риск. У Эдегора был непростой сезон с травмами, и, если он не будет полностью готов и резок, Норвегия потеряет важнейшую творческую связку между полузащитой и атакой. Для ставки на Холанда это главный минус. Без нормального сервиса даже лучший финишёр мира может провести матч в ожидании одного-двух полумоментов.

Ставка на «Золотую бутсу» Холанда выглядит соблазнительно, однако там слишком много условий. В линии на лучшего бомбардира ЧМ он идёт за 15.00 — ниже Мбаппе, Кейна и Месси. Это честная оценка: индивидуально Эрлинг может забить кому угодно, но Норвегии ещё нужно пройти достаточно далеко, чтобы лидер конкурировал с форвардами Франции, Англии, Аргентины или Бразилии.

Поэтому лучше брать не «Золотую бутсу», а личную результативность. Три гола для Холанда на таком турнире — достижимая планка: один-два можно ждать уже в матче с Ираком, ещё один — через Сенегал, Францию или плей-офф. При его форме, статусе пенальтиста и роли в сборной ставка выглядит логичнее, чем кажется на фоне сложной группы.

Ставка: тотал Эрлинга Холанда на ЧМ-2026 больше 2.5 гола за 1.75.