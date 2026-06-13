Сборная Бразилии стартует на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке стартовал! Сегодня, 13 июня, следим за матчем Катар — Швейцария, а в ночь на 14 июня — за встречей Бразилия — Марокко.

Прогноз на матч Бразилия — Марокко

Есть мнение, что именно этим матчем чемпионат мира по футболу — 2026 стартует по-настоящему. Конечно, большое спасибо сборным ЮАР, Боснии, Чехии и, допустим, Катара. Но на главном турнире четырёхлетия прежде всего хочется видеть грандов, по которым мы успели соскучиться. Или хотя бы однозначно звёздных футболистов, пусть и не из самых мощных команд. Это ровно наш случай.

Бразильцы считаются явными фаворитами. От звёзд в составе вроде бы рябит в глазах, однако и тут хватает нюансов. Почти все они собраны в двух местах — группе атаки и центре обороны. Уязвимостей хватает, баланса нет. Даже за последний пост неспокойно: Алисон — элитный вратарь. Важное уточнение — когда здоров. В последние годы подобное наблюдается редко. Вот и минувший сезон выдался скомканным, вернулся в строй под самый занавес. Вопросы, вопросы.

А марокканцы себе цену знают. Несколько звёзд мировой величины на месте: прежде всего Ашраф Хакими, Браим Диас и Нуссайр Мазрауи. У остальных — твёрдые места в ведущих европейских лигах. То есть по уровню, конечно, уступают, но с требованиями современного футбола знакомы получше многих. Прослойка качественных игроков — условно назовём её средним классом — впечатляет шириной и разнообразием. Заиграть минимальную фору на аутсайдера будет любопытно. Если Бразилия и победит, то не в формате лёгкой прогулки. Решено — победа Марокко с форой (+1) за 1.85.

Прогноз на матч Катар — Швейцария

В группе В запланирован один из самых односторонних матчей во всём 1-м туре. По мнению букмекеров, разумеется. Они не оставляют представителям Азии ровно никаких шансов, ожидая уверенной победы Швейцарии. Честно говоря, сомнения в подобном раскладе имеются. Катар вовсе не так безнадёжен, как может показаться.

Тренирует команду Хулен Лопетеги. Тот самый, что со скандалом покидал сборную Испании в 2018 году ради мадридского «Реала», где, мягко говоря, счастья не обрёл. И вообще не задержался. Затем всплывал в «Севилье», «Вулверхэмптоне» и «Вест Хэме». Специалист именитый, ставить организованный футбол умеет. Ничего великого, но добротно — это точно.

Швейцария, конечно, крепче. Средний уровень ощутимо выше, практически все выступают в ведущих европейских лигах. В то же время звёзд первой величины у Мурата Якина нет. А значит, трудности тут будут. Скорее всего, свою победу фаворит добудет. Но если и возьмёт три очка, то едва ли благодаря запредельной эффективности на чужой половине поля. ИТМ 2.5 гола сборной Швейцарии за 1.74 напрашивается. Любители рисковать могут даже рассмотреть ИТБ 2 голов номинальных гостей за мощные 2.33.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 13 июня 2026 года

Ставка 1: победа Марокко в матче с Бразилией с форой (+1) за 1.85.

победа Марокко в матче с Бразилией с форой (+1) за 1.85. Ставка 2: ИТМ 2.5 гола сборной Швейцарии в матче с Катаром за 1.74.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.74 = 3.21.