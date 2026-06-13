Женский Суперкубок России — 2026 и утренний ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке стартовал, но это не значит, что стоит игнорировать другие соревнования. Сегодня, 13 июня, пройдёт финал женского Суперкубка России «Спартак» — ЦСКА, а вот уже рано утром 14 июня можно будет посмотреть матч ЧМ-2026 Австралия — Турция.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Ставить на исход тут не стоит. «Спартак» — чемпион прошлого сезона, играет на «Лукойл Арене», не проигрывает в Суперлиге и умеет брать большие встречи. ЦСКА — обладатель Кубка, команда с лучшей текущей разницей мячей и более мощным атакующим ходом. Поэтому равная линия на П1 и П2 выглядит честно: одну сторону выбрать можно, но это будет скорее вкусовщина.

Зато голевой сценарий нам нравится гораздо больше. В очных встречах команды уже показывали, что умеют забивать друг другу: 2:2 в ноябре, 3:2 в сентябре, 1:1 – в апреле. Да, были и две минимальные победы ЦСКА по 1:0, однако в нынешнем контексте сухой финал выглядит не самым естественным вариантом.

У футболисток «Спартака» достаточно аргументов, чтобы забить: дом, чемпионский статус, хорошая серия и понимание, что отдавать инициативу ЦСКА на 90 минут нельзя. У ЦСКА аргументов ещё больше: 24 гола в девяти турах, четыре победы подряд перед Суперкубком и очень широкий набор исполнителей — Николич, Дамьянович, Крайсумович, Яковлева входят в топ по клубной статистике результативности.

Прогноз на матч Австралия — Турция

У Турции очень удобный момент как минимум для яркого выступления. Команда Винченцо Монтеллы возвращается на чемпионат мира впервые с 2002 года и подходит к турниру с сильной атакующей группой. В официальной заявке есть Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Керем Актюркоглу, Барыш Алпер Йылмаз и дркгие. Для матча с Австралией это важнее, чем просто громкие фамилии: у турок есть сразу несколько игроков, способных вскрывать низкий блок не только навесами, но и передачами между линиями.

Форма перед турниром тоже за Турцию. В июне она разгромила Северную Македонию со счётом 4:0, затем обыграла Венесуэлу со счётом 2:1 в последнем контрольном матче. Да, это товарищеские встречи, но по содержанию они полезны: Монтелла получил голы от разных игроков, проверил переднюю линию. А его подопечные не выглядели командой, которая едет на ЧМ только терпеть и ждать стандарта.

Почему чистая победа Турции тогда выглядит логично, но не идеально? Дело в том, что Австралия умеет затягивать фаворитов в вязкий футбол, а 1-й тур ЧМ редко располагает к безумной открытости. Турки сильнее по индивидуальному качеству, но если быстро не забьют, матч может уйти в борьбу, где один стандарт или дальний удар способен испортить ставку на исход. Поэтому лучше зайти через тотал меньше 2.5 мяча.

Экспресс на футбол 13 июня 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Спартак» — ЦСКА за 1.90.

обе забьют в матче «Спартак» — ЦСКА за 1.90. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча во встрече Австралия — Турция за 1.79.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.79 = 3.40.