Матч дня на ЧМ-2026: Германия — Кюрасао. Бедный Дик Адвокат!

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Германия — Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают явное преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.04. Победа Кюрасао оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 23.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.21. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.75.

Как там Германия

Потихоньку. Входит в число основных претендентов на победу в чемпионате мира — 2026. Справедливости ради, во многом по старой памяти. Достаточно сказать, что букмекеры ставят её лишь на седьмое место в списке фаворитов. Выше, например, находится не только сборная Бразилии, но и Португалия. А это уже кое о чём говорит, согласитесь.

Именитых футболистов полно, лучших из лучших — в обрез. Со скандалом вернулся Мануэль Нойер — но ему уже 40 лет, в каждом сезоне непременно случаются травмы, да и ошибок заметно больше. Опыт и уверенность — это хорошо. Надёжность всё же лучше. Сразу несколько позиций очевидно провисают, классического нападающего экстра-класса нет.

Есть, правда, Юлиан Нагельсман, который выигрывал Лигу чемпионов. Однако он целиком и полностью клубный тренер, с национальными командами прежде не работал. Не кот в мешке, конечно, но и не гарантированный топ-вариант. В общем, сомнений хватает.

Какой потолок у Кюрасао

Здесь всё гораздо проще: главная задача — насладиться. На других посмотреть, себя показать. Самая маленькая страна за всю историю финальных стадий чемпионатов мира. Огромное количество натурализованных футболистов. Цель уже выполнена, сам факт участия в ЧМ-2026 — небывалый триумф даже со всеми скидками на расширение турнира. Если ещё и зацепят что-то на групповом этапе — вообще сказка.

Но явно не в 1-м туре. Слишком велика разница. Дик Адвокат завершал карьеру и возвращался чаще, чем Алла Пугачёва. Очередные прощальные гастроли закончились воссоединением — бывший тренер «Зенита» и сборной России снова у штурвала. Ещё одно знакомое лицо на турнире. Пустячок, а приятно.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Германия — Кюрасао 14 июня 2026 года

Давайте не будем делать вид, что здесь есть какая-то интрига. Вернее, ровно «какая-то» и есть. Сугубо второстепенные вопросы: сколько забьют немцы, когда, кто именно? Разница в уровне индивидуального мастерства подавляющая. Вряд ли Германия покажет свой лучший футбол на старте турнира, но для уверенной победы наверняка хватит и этого.

Можно попробовать поймать гол Кюрасао с дивным коэффициентом 2.70. Немцы регулярно пожарят у своих ворот на ровном месте, а с таким соперником концентрация едва ли окажется максимальной. Вариант попроще и понадёжнее: ИТБ 1.5 гола Германии в первом тайме за 1.75. Быстро сделать дело и поберечь силы — сценарий мечты для любого гранда в подобных встречах.

Ставка: Кюрасао забьёт за 2.70.