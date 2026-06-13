Нидерланды — Япония. Скучнее, чем кажется

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Нидерланды — Япония. Игра пройдёт в Арлингтоне (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Нидерланды — Япония 14 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.07. Победа Японии оценивается коэффициентом 3.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Нидерланды — Япония

На чемпионате мира по футболу — 2026 потихоньку появляются солидные вывески. По крайней мере по меркам группового этапа. Разогнались матчами с участием стран-хозяек, середняков и аутсайдеров. Дальше — больше. Сборная Бразилии проверила на прочность полуфиналиста турнира в Катаре — Марокко, а теперь сойдутся команды Нидерландов и Японии. Это как минимум любопытно.

Правда, «оранжевые» по-прежнему не считаются основными фаворитами Кубка мира. Постепенно всё прочнее утверждаются в статусе тёмной лошадки. Поколение, честно говоря, не самое сильное. Заметных игроков европейского уровня хватает, безоговорочно элитных — нет. А титаны вроде Вирджила ван Дейка определённо приближаются к закату карьеры.

Рональд Куман на родине особой популярностью не пользуется. Как тренер национальной команды, естественно. Славного игрового прошлого у него никто не отнимет! А вот в качестве наставника не получается. Имеет репутацию довольно предсказуемого и прямолинейного специалиста, который обеспечит качественный средний уровень, но все соки из футболистов не выжмет.

Даже долгая беспроигрышная серия не помогла: публику не впечатляло качество футбола, результаты списывали на низкое качество оппозиции. А уж когда перед ЧМ-2026 сборная Нидерландов на своём поле уступила Алжиру (0:1)… Казалось бы: соперник добротный, игра абсолютно проходная. Но нет — журналисты накинулись на Кумана с двойным усердием. Так что обстановка вокруг коллектива паршивая.

Иное дело — сборная Японии. На ЧМ отобралась быстро и ловко. Состав кишит крепкими футболистами из Европы. Причём представительство размазано по всем ключевым лигам: от АПЛ и Примеры до Лиги 1. Здесь есть на кого положиться и кого выпустить со скамейки. Состав глубокий, игра поставлена: хороши на пространстве, атакуют зоны за спинами защитников, с удовольствием и пользой пускаются в дриблинг.

Единственное — с позиционной атакой не так хорошо, а Нидерланды при Кумане с опасными соперниками действуют с оглядкой на свои ворота. Что не обещает нейтральным зрителям ничего хорошего. Скорее всего, матч получится довольно закрытым с редкими вкраплениями индивидуальной магии. К тому же ничья вполне устроит обе стороны. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.87 напрашивается. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола Нидерландов за 1.80. Чудес результативности не ждём.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.87.