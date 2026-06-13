Швеция — Тунис. Дьёкереш и Исак — на голодном пайке

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швеция — Тунис. Игра пройдёт в Гуадалупе (Мексика) на стадионе «ББВА». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Коэффициенты на матч Швеция — Тунис 15 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швеции предлагается с коэффициентом 1.97. Победа Туниса оценивается коэффициентом 4.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Швеция — Тунис

Грэм Поттер на чемпионате мира по футболу! Бывший тренер «Челси» подхватил сборную Швеции, когда та находилась в глубоком кризисе. Скандинавы должны сердечно поклониться Лиге наций. Лишь благодаря сильному выступлению в этом турнире они оказались в стыках. Ведь основной отборочный цикл провалили. Не в том смысле, что немного не хватило. Нет. Проигрывали всем подряд, пропуская полную авоську.

Но благодаря особенностям формата квалификации проскочили в стыки, где убрали с пути сборные Украины и Польши. И вот пожалуйста: пока Италия в третий раз пропускает первенство планеты (исключительно по собственной вине, но всё же), шведы высадились в Мексике. И рассчитывают как минимум пробиться в плей-офф. Нынешний формат делает шансы максимальными.

С точки зрения выхода из группы 1-й тур становится если не решающим, то крайне важным. Ведь они попали в один квартет с Нидерландами и Японией, которые считаются посильнее. А значит, в случае поражения в стартовой игре шансы хотя бы на третье место резко снизятся. Придётся на заказ кусать фаворитов.

Играют шведы весьма примитивно. Доставка мяча на фланг — навес — попытки замкнуть. Фланговые защитники активно подключаются, а Виктор Дьёкереш связывает защитников. Второй волной в штрафную залетают Александер Исак с Энтони Элангой. Не слишком замысловато, зато работает. Всё же в центре поля класса не хватает, в мелкий пас не поиграешь.

Тунис — команда неприятная. Любит и умеет закрываться, терпеть. Надежды две — атаки на свободном пространстве и стандартные положения. «Привозить» угловые или фолить на своей половине поля опасно. Грузят мяч в штрафную площадь даже метров с 40, где при помощи домашних заготовок находят моменты. Потерял бдительность — потерял очки.

Вот и получается, что Швеция со своими проблемами в позиционной атаке будет бомбить подачами, а Тунис — терпеть и караулить возможности. При таком сценарии не удивимся даже нулевой ничьей. На тотал меньше 2.5 мяча дают крепкий коэффициент 1.70, хотя есть все основания пойти дальше. ТМ 2 голов за 2.22 или даже ТМ 1.5 гола за 3.00 имеют шансы на проход.

Ставка: тотал меньше 2 голов за 2.22.