Германия против сенсационного Дика Адвоката и скучный матч Нидерланды — Япония

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке понемногу разгоняется. Вот уже дошли и до грандов. Сегодня, 14 июня, следим за встречами Германия — Кюрасао и Нидерланды — Япония.

Прогноз на матч Германия — Кюрасао

Давайте не будем делать вид, что здесь есть какая-то интрига. Вернее, ровно «какая-то» и есть. Сугубо второстепенные вопросы: сколько забьют немцы, когда, кто именно? Разница в уровне индивидуального мастерства подавляющая. Вряд ли Германия покажет свой лучший футбол на старте турнира, но для уверенной победы наверняка хватит и этого.

Можно попробовать поймать гол Кюрасао с дивным коэффициентом 2.70. Немцы регулярно пожарят у своих ворот на ровном месте, а с таким соперником концентрация едва ли окажется максимальной. Вариант попроще и понадёжнее: ИТБ 1.5 гола Германии в первом тайме за 1.75. Быстро сделать дело и поберечь силы — сценарий мечты для любого гранда в подобных встречах.

Прогноз на матч Нидерланды — Япония

«Оранжевые» по-прежнему не считаются основными фаворитами Кубка мира. Постепенно всё прочнее утверждаются в статусе тёмной лошадки. Поколение, честно говоря, не самое сильное. Заметных игроков европейского уровня хватает, безоговорочно элитных — нет. А титаны вроде Вирджила ван Дейка определённо приближаются к закату карьеры.

Иное дело — сборная Японии. На турнир отобралась быстро и ловко. Состав кишит крепкими футболистами из Европы. Причём представительство размазано по всем ключевым лигам: от АПЛ и Примеры до Лиги 1. Здесь есть на кого положиться и кого выпустить со скамейки. Состав глубокий, игра поставлена: хороши на пространстве, атакуют зоны за спинами защитников, с удовольствием и пользой пускаются в дриблинг.

Единственное — с позиционной атакой не так хорошо, а Нидерланды при Кумане с опасными соперниками действуют с оглядкой на свои ворота. Что не обещает нейтральным зрителям ничего хорошего. Скорее всего, матч получится довольно закрытым с редкими вкраплениями индивидуальной магии. К тому же ничья вполне устроит обе стороны. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.87 напрашивается. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола Нидерландов за 1.80. Чудес результативности не ждём.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 14 июня 2026 года

Ставка 1: Кюрасао забьёт Германии за 2.70.

Кюрасао забьёт Германии за 2.70. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче Нидерланды — Япония за 1.87.

Общий коэффициент: 2.70 х 1.87 = 5.04.