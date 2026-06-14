Ночной экспресс: матчи ЧМ-2026 рано утром 15 июня

Раздел «Ставки» на «Чемпионате» представляет вашему вниманию специальный «Ночной экспресс». Это экспресс от наших авторов с прогнозами и ставками на те матчи чемпионата мира по футболу — 2026, которые по московскому времени будут проходить ночью и рано утром.

Сегодня, в ночь с 14 на 15 июня, поговорим о встречах Швеция — Тунис и Кот-д’Ивуар — Эквадор.

Прогноз на матч Швеция — Тунис

С точки зрения выхода из группы 1-й тур становится если не решающим, то крайне важным. Ведь соперники попали в один квартет с Нидерландами и Японией, которые считаются посильнее. А значит, в случае поражения в стартовой игре шансы хотя бы на третье место резко снизятся. Придётся на заказ кусать фаворитов.

Играют шведы весьма примитивно. Доставка мяча на фланг — навес — попытки замкнуть. Фланговые защитники активно подключаются, а Виктор Дьёкереш связывает защитников. Тунис — команда неприятная. Любит и умеет закрываться, терпеть. Надежды две — атаки на свободном пространстве и стандартные положения. «Привозить» угловые или фолить на своей половине поля опасно.

Вот и получается, что Швеция со своими проблемами в позиционной атаке будет бомбить подачами, а Тунис — терпеть и караулить возможности. При таком сценарии не удивимся даже нулевой ничьей. На тотал меньше 2.5 мяча дают крепкий коэффициент 1.70, хотя есть все основания пойти дальше. ТМ 2 голов за 2.22 или даже ТМ 1.5 гола за 3.00 имеют шансы на проход.

Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Эквадор

Это не самый громкий матч 1-го тура, будем откровенны. Но по турнирной цене — один из самых важных. В группе E есть Германия, есть дебютант Кюрасао, а значит, Кот-д’Ивуар и Эквадор уже на старте фактически делят позицию главного претендента на второе место. Проигравший резко усложнит себе жизнь, победитель получит право играть с запасом.

Вот почему низкий коэффициент на тотал меньше логичен. Победа Эквадора тоже понятна по линии, однако Кот-д’Ивуар после матча с Францией точно не выглядит андердогом, которого можно просто закрыть. Гораздо интереснее ничья: обе команды достаточно сильны, чтобы не проиграть, и достаточно осторожны, чтобы не раскрыться в 1-м туре.

Берём ничейный исход за 2.95. Счёт 0:0 или 1:1 здесь выглядит естественнее, чем уверенная победа одной из сторон: Эквадор упрётся в свою оборонительную структуру, Кот-д’Ивуар ответит скоростью и мощью, а турнирный контекст будет сдерживать лишний риск.

Экспресс на ночные матчи 15 июня 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2 голов в матче Швеция — Тунис за 2.22.

тотал меньше 2 голов в матче Швеция — Тунис за 2.22. Ставка 2: ничья в матче Кот-д’Ивуар — Эквадор за 2.95.

Общий коэффициент: 2.22 х 2.95 = 6.54.