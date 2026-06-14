Бельгия — Египет. Игра со сборной России не поможет

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Египет. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Бельгия — Египет 15 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.71. Победа Египта оценивается коэффициентом 5.34. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Бельгия — Египет

У обеих сборных хватает тёплых воспоминаний, связанных с Россией. И речь в первую очередь не о Ромелу Лукаку в Воронеже, а о ЧМ-2018, естественно. Египтяне на нём выступили так себе: хозяевам проиграли и из группы не выбрались. Но всё же отличились, что удаётся далеко не всегда. А вот для «золотого» поколения сборной Бельгии тот турнир, пожалуй, стал лучшим.

Если помните, тогда она добралась до полуфинала, где уступила лишь будущим чемпионам из Франции (0:1). Да и то на тоненького, шансы имелись. Без медалей, впрочем, не осталась. В матче за третье место разобралась со сборной Англии — 2:0 с голами Тома Менье и Эдена Азара. Тогда казалось — время ещё есть, шансы ещё будут. Увы!

Оказалось, то был пик сборной Бельгии. Звёзды мирового футбола друг за другом сходят со сцены. Кто-то уже закончил, а кто-то, очевидно, прошёл пик. Уровень амбиций пришлось подкорректировать. Теперь перед нами в лучшем случае тёмная лошадка, для успеха которой слишком многое должно совпасть. Впрочем, на крупных турнирах всегда есть место для подвига.

Египет со сборной России повидался совсем недавно. Непосредственно перед вылетом в Северную Америку приняли подопечных Валерия Карпина в Каире. Приняли и обыграли — 1:0. Всё по делу, в самом деле смотрелись лучше. И это ещё без Мохамеда Салаха, которому предоставили отдых! В отсутствие живой легенды египетского футбола бразды правления забрал Омар Мармуш. Справился.

Собственно, основная проблема коллектива из Африки заключается в пропасти между лидерами и всеми остальными. Есть несколько игроков мирового уровня. Остальные выделяются разве что старанием и усердием, но такими вещами на чемпионатах мира никого не удивить. Это ж не проходной тур национального чемпионата. Потому сборная Бельгии считается явным фаворитом.

Спорить с букмекерами сложно, хотя погодные условия могут помешать фавориту. Египтяне вроде бы не демонстрируют ничего эдакого, однако планку держат. У Бельгии ведь формат состава похож: большинство звёзд на сходе, молодёжь не подпирает. Хотя средний уровень, конечно, выше. Вырисовывается натужная победа. П1 за 1.71 — ставка попроще, П1 + тотал меньше 4.5 гола за 2.00 — посмелее.

Ставка: победа сборной Бельгии за 1.71.