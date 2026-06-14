Саудовская Аравия — Уругвай. Как в Ростове-на-Дону

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Саудовская Аравия — Уругвай. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Коэффициенты на матч Саудовская Аравия — Уругвай 16 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 1.51. Победа Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.47.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Саудовская Аравия — Уругвай

Место встречи изменить нельзя? Герои этого текста не согласились бы. А вот от самой встречи не уйти, если уж она предначертана судьбой. Оба коллектива рисковали вообще не пробиться в финальную часть чемпионата мира — 2026. И уж, естественно, у них была уйма возможностей оказаться в разных квартетах по результатам жеребьёвки. Однако ж сойдутся вновь.

Первая игра состоялась восемь лет назад на ЧМ-2018 в России. Пока сборная России под руководством Станислава Черчесова дожимала египтян, уругвайцы с саудовцами гоняли мяч в Ростове-на-Дону. Представитель Южной Америки оказался сильнее, но с большим скрипом. Достаточно взглянуть на счёт — скромные 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Луис Суарес. На сей раз кусаки-забиваки в составе сборной Уругвая не будет. Время берёт своё.

Надо сказать, состав в принципе выглядит каким-то обезжиренным, диетическим. Раньше концентрация видных футболистов была повыше. Теперь нет вопросов разве что по Эрнесто Вальверде — бетонной звезде мирового футбола. Группа поддержки ровная, добротная, но не более. Бентанкур, Угарте, Нуньес, Араухо, Хименес. Вроде бы имена звучат, однако кого из них мечтают видеть в своих рядах болельщики топ-клубов? Вот именно.

Так что ожидания немного просели. Крепкий середнячок, способный преподнести сенсацию и высадить зазевавшегося фаворита. Примерно так. С физической подготовкой и объёмом движения у уругвайцев в самом деле порядок. Для попадания в плей-офф должно хватить, а там — как повезёт с сеткой и всем остальным. Подарком точно не будут.

В принципе, примерно то же самое можно сказать про Саудовскую Аравию. Команда обученная, однако явно ниже классом. Помните зрелищную победу над сборной Аргентины в Катаре четыре года назад? Так вот, забудьте. Эрве Ренар ушёл, новый главный тренер ставит классический футбол уступающей в индивидуальном мастерстве команды. Защита, низкий блок, много работы без мяча.

Если учитывать проблемы с созиданием у Уругвая, зрелище обещает быть на любителя. Наверное, фаворит что-то забьёт: у Вальверде прекрасный дальний удар, Дарвин Нуньес умеет напрягать, да и стандарты в уме держим. Но два мяча при таких исходных данных видятся потолком. Потому возьмём тотал меньше 2.5 гола за 1.88.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.88.