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Топурия — Гейджи: прогноз и трансляция, смотреть онлайн UFC Белый дом 15 июня 2026, Перейра — Ган, результаты, ставка и победитель

UFC White House: Топурия, Перейра, О'Мэлли и другие качают Белый дом
Пётр Кондаков
Экспресс на UFC в Белом доме 15 июня 2026 года
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Экспресс на турнир, который пройдёт в ночь с 14 на 15 июня.

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится вечер единоборств UFC White House — Freedom 250. Предлагаем вашему вниманию экспресс на три главных боя турнира.

Прогноз на бой Илия Топурия — Джастин Гейджи

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Илия Топурия разобрался со своими личными проблемами и возвращается в октагон. Скажется ли простой? Вряд ли. Грузинский испанец был очень хорош до паузы, да и не такой уж и длинной она оказалась. Матадора периодически поругивают, что не так и много топ-соперников было у него. Возможно, это и так. Но с теми, с кем Илия дрался, он выглядел крайне уверенно. Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра — это далеко не последние бойцы промоушена.

Пожалуй, единственный план, который сулит Джастину хоть какие-то шансы — это рубка. Он уступает Топурии и в технике, и в скорости, и в разнообразии арсенала. Гейджи многовато пропускает, однако челюсть у него действительно крепкая. Поэтому мы предлагаем здесь поставить на ТБ 2.5 раунда. Илия после паузы не будет форсировать события, а Джастин достаточно стойкий боец, чтобы проиграть моментально. Половину боя ветеран должен продержаться. Но и только, победить у него не получится.

Прогноз на бой Алекс Перейра — Сириль Ган

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

Алекс Перейра может войти в историю. Ещё никто не становился чемпионом сразу в трёх весовых категориях. А у бразильца есть реальный шанс. В 2021 году он ещё средневесом отобрал пояс у Исраэля Адесаньи. В 2023 году победил Иржи Прохазку и стал чемпионом среди полутяжей. Трижды защищал титул, потом уступил Магомеду Анкалаеву, однако взял реванш. И вот отказался от своего пояса в погоне за мечтой. Конечно, это располагает.

Конечно, Гану будет привычнее. Он и в габаритах соперника превосходит, и это его родной вес, а как скажется набор на Перейре, на его скорости и выносливости, мы не знаем. Но Ган уже не раз проваливал решающие поединки. А у Перейры же как раз психология чемпиона. И если чем-то Алекс сильнее, то именно этим. Он пойдёт вперёд, будет рисковать и сломает морально француза. И, в конце концов, должен же турнир в Белом доме быть рекордным! Победа Перейры здесь точно будет кстати.

Прогноз на бой Шон О'Мэлли — Айманн Захаби

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли (W) — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
TKO
Айманн Захаби

Шон О'Мэлли постепенно возвращается в свою форму. Два поражения от Мераба Двалишвили — чувствительный удар, пошли слухи, что американец потерял мотивацию и не верит в свои силы. С этой точки зрения победа над Сонг Ядонгом стала глотком воздуха. С другой стороны, в бою против Захаби О'Мэлли как раз могут пригодиться хладнокровие и спокойствие.

Вряд ли тут всё закончится быстро. Захаби будет поддавливать, О'Мэлли — стараться удержать дистанцию. Решаться всё будет в стойке. Конечно, у более разностороннего американца больше шансов. Лишь бы настрой был соответствующий. Мы здесь всё же за победу О'Мэлли. Он просто сильнее как боец. Другой вопрос, что шоу не будет, хоть поединок и пройдёт в Белом доме. Будет тяжёлая работа.

Экспресс на UFC в Белом доме 15 июня 2026 года

  • Ставка 1: ТБ 2.5 раунда в бою Топурия — Гейджи за 2.15.
  • Ставка 2: победа Перейры в бою с Ганом за 1.92.
  • Ставка 3: победа Шона О'Мэлли по очкам над Захаби за 1.79.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.92 х 1.79 = 7.38.

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