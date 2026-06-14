Спорт вне политики, говорили они… Первый матч Ирана на ЧМ-2026

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Иран — Новая Зеландия. Игра пройдёт на «Los Angeles Stadium» в Инглвуде (США). Официальное время начала — 4:00 мск. В группе G также сыграют Бельгия и Египет.

Коэффициенты на матч Иран — Новая Зеландия 16 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение иранцам. Сделать ставку на победу Ирана предлагается с коэффициентом около 1.85. Победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.40.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом примерно 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — около 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент в районе 2.00.

Прогноз на матч чемпионата мира Иран — Новая Зеландия 16 июня 2026 года

Политический нерв вокруг матча очевиден. Иран играет на чемпионате мира в США на фоне жёсткого дипломатического конфликта, визовых ограничений, проблем с доступом функционеров и болельщиков. И здесь невольно вспоминается ситуация с Россией: одних от международного футбола отстранили полностью, другим — при всей токсичности политического фона — оставили место на турнире, но влепили скандальные ограничения. Как там говорилось? Ах да! Спорт вне политики.

С футбольной точки зрения Иран сильнее. Амир Галенои не взял Сердара Азмуна, и это громкое решение: форвард с 57 голами за сборную остался вне заявки. Зато в составе есть Мехди Тареми, Алиреза Джаханбакш, Саман Годдос, Саид Эззатоллахи, Эхсан Хаджсафи, Рамин Резаян и Алиреза Беиранванд. Команда возрастная, но очень опытная — как раз под такой матч, где нужно не удивлять, а брать результат.

Новая Зеландия тоже едет не туристом. Крис Вуд — капитан и главный источник голов, рядом есть Марко Стаменич, Джо Белл, Райан Томас, Либерато Кэкачей, Тайлер Биндон и Томми Смит, которого вернули ради опыта. Но новозеландцы всё ещё ищут первую победу в истории чемпионатов мира. В таком матче они вряд ли сыграют высоко и широко — ничья на старте с Ираном будет очень ценным результатом.

Именно поэтому победа Ирана выглядит логично, хотя и не идеально. Политический фон, перелёты из Мексики (именно туда перенесли лагерь) в США, отсутствие части штаба и общий шум вокруг команды — всё это может помешать фавориту сыграть спокойно. А Новая Зеландия с Вудом и мощными центральными защитниками умеет превращать матчи для более крепких соперников в борьбу, стандарты и длинные передачи.

На наш взгляд, здесь лучше зайти через голы. Ирану важно не устраивать шоу, а начать с трёх очков или хотя бы не проиграть. Ведь дальше соперники будут сильнее. Новой Зеландии, в свою очередь, важно не развалиться уже в первом тайме. При таком раскладе 1:0, 2:0 или 0:0 смотрятся естественнее, чем открытые 2:1 или 3:1. Берём «обе забьют — нет».

Ставка: обе забьют — нет за 1.70.