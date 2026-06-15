Сборная Испании стартует на ЧМ-2026!

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке стартовал и понемногу набирает ход. Вот мы и добрались до грандов! Сегодня, 15 июня, следим за матчами Испания — Кабо-Верде и Бельгия — Египет.

Прогноз на матч Испания — Кабо-Верде

«Съесть» такую сборную Испании невероятно сложно. Из-под прессинга выходит чуть ли не лучше всех на уровне сборных. И это ещё нет шустрого Ламина Ямаля. А вот физическая подготовка вызывает вопросы. Турнир из-за расширения невероятно длинный, держать пик формы пять недель невозможно. При этом запас мастерства грандиозен, регламент же позволяет выходить в плей-офф на автопилоте.

Есть подозрение, что испанцы предпочтут набирать кондиции через матчи. Что повышает шансы аутсайдера зацепиться. Поэтому лезть в большие форы мы не рискнём. Куда веселее проверить гол сборной Кабо-Верде за 2.47. Надавить, отобрать и забить эта команда может. Поверим в Ленини, Беншимола и их партнёров. Альтернатива попроще — «верх» по голам.

Прогноз на матч Бельгия — Египет

У обеих сборных хватает тёплых воспоминаний, связанных с Россией. И речь в первую очередь не о Ромелу Лукаку в Воронеже, а о ЧМ-2018, естественно. Египтяне на нём выступили так себе: хозяевам проиграли и из группы не выбрались. Но всё же отметились, что удаётся далеко не всегда. А вот для «золотого» поколения сборной Бельгии тот турнир, пожалуй, стал лучшим – взяли бронзовые медали.

Оказалось, то был пик сборной Бельгии. Звёзды мирового футбола друг за другом сходят со сцены. Кто-то уже закончил, а кто-то, очевидно, прошёл пик. Уровень амбиций пришлось подкорректировать. Теперь перед нами в лучшем случае тёмная лошадка, для успеха которой слишком многое должно совпасть. Впрочем, на крупных турнирах всегда есть место для подвига.

Основная проблема же Египта заключается в пропасти между лидерами и всеми остальными. Есть несколько игроков мирового уровня. Остальные выделяются разве что старанием и усердием, однако такими вещами на чемпионатах мира никого не удивить. Вырисовывается натужная победа бельгийской команды. Египтяне вроде бы не демонстрируют ничего эдакого, но планку всё же держат.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 15 июня 2026 года

Ставка 1: сборная Кабо-Верде забьёт сборной Испании за 2.47.

сборная Кабо-Верде забьёт сборной Испании за 2.47. Ставка 2: победа сборной Бельгии в матче со сборной Египта за 1.71.

Общий коэффициент: 2.47 х 1.71 = 4.22.