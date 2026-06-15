Ночной экспресс: матчи ЧМ-2026 рано утром 16 июня

Раздел «Ставки» на «Чемпионате» представляет вашему вниманию специальный «Ночной экспресс». Это экспресс от наших авторов с прогнозами и ставками на те матчи чемпионата мира по футболу — 2026, которые по московскому времени будут проходить ночью и рано утром.

Сегодня, в ночь с 15 на 16 июня, поговорим о встречах Иран — Новая Зеландия и Саудовская Аравия — Уругвай.

Прогноз на матч Иран — Новая Зеландия

С футбольной точки зрения Иран сильнее. Амир Галенои не взял Сердара Азмуна, и это громкое решение: форвард с 57 голами за сборную остался вне заявки. Зато в составе есть Мехди Тареми, Алиреза Джаханбакш, Саман Годдос, Саид Эззатоллахи, Эхсан Хаджсафи, Рамин Резаян и Алиреза Беиранванд. Команда возрастная, но очень опытная — как раз под такой матч, где нужно не удивлять, а брать результат.

Новая Зеландия тоже едет не туристом. Крис Вуд — капитан и главный источник голов, рядом есть Марко Стаменич, Джо Белл, Райан Томас, Либерато Какаче, Тайлер Биндон и Томми Смит, которого вернули ради опыта. Но новозеландцы всё ещё ищут первую победу в истории чемпионатов мира. В таком матче они вряд ли сыграют высоко и широко — ничья на старте против Ирана будет очень ценным результатом.

На наш взгляд, здесь лучше зайти через голы. Ирану важно не устраивать шоу, а начать с трёх очков или хотя бы не проиграть. Ведь дальше соперники будут сильнее. Новой Зеландии, в свою очередь, важно не развалиться уже в первом тайме. При таком раскладе 1:0, 2:0 или 0:0 смотрятся естественнее, чем открытые 2:1 или 3:1. Берём «обе забьют — нет».

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Уругвай

Ожидания от Уругвая немного просели. Крепкий середнячок, способный преподнести сенсацию и высадить зазевавшегося фаворита. Примерно так. С физической подготовкой и объёмом движения у уругвайцев и в самом деле порядок. Для попадания в плей-офф должно хватить, а там – как повезёт с сеткой и со всем остальным. Подарком точно не будут.

В принципе, примерно то же самое можно сказать и про Саудовскую Аравию. Команда обученная, однако явно ниже классом. Помните зрелищную победу в матче со сборной Аргентины в Катаре четыре года назад? Так вот, забудьте. Эрве Ренар ушёл, новый главный тренер ставит классический футбол уступающей в индивидуальном мастерстве команды. То есть защита, низкий блок, много работы без мяча.

Учитывая проблемы с созиданием у Уругвая, зрелище обещает быть на любителя. Наверное, фаворит что-то забьёт: у Вальверде прекрасный дальний удар, Дарвин Нуньес умеет напрягать, да и стандарты в уме держим. Но два мяча при таких исходных данных видятся потолком. Потому возьмём тотал меньше 2.5 гола за 1.88.

Ночной экспресс на матчи ЧМ-2026 16 июня 2026 года

Ставка 1: обе забьют — нет в матче Иран — Новая Зеландия за 1.70.

обе забьют — нет в матче Иран — Новая Зеландия за 1.70. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче Саудовская Аравия — Уругвай за 1.88.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.88 = 3.19.