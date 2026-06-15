Франция — Сенегал. Они ждали 24 года

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Франция — Сенегал. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Франция — Сенегал 16 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.47. Победа Сенегала оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Сенегал

Сборная Сенегала на групповом этапе чемпионата мира по футболу — паршивая примета для Франции. В этой стране предыдущий опыт до сих пор вспоминают с содроганием. А самое удивительное, что ситуации до боли похожи. На ЧМ-1998 сборная Франции тоже играла в финале. На следующее первенство планеты, также проходившее в нескольких странах (Япония и Южная Корея), ехала в ранге одного из фаворитов. Рассчитывала войти в историю.

В итоге в неё вляпалась. 1-й тур — и сразу Сенегал! Внезапное поражение со счётом 0:1 после гола Диопа в первом тайме. Били-били — не забили. В итоге тот турнир обернулся для «трёхцветных» катастрофой: последнее место в квартете, одно очко и ни единого гола! На родине, разумеется, после такого выступления команду песочили долго и старательно. Сенегал же на групповом этапе не проиграл ни разу, после чего славно пошумел в плей-офф.

Наверняка рассчитывает повторить. А вот французы — точно нет! Уж на что звёзд в составе хватало 24 года назад, но нынешний подбор игроков смотрится ещё круче. От обилия футболистов мирового уровня кружится голова. У Дидье Дешама, полагаем, тоже. Ну ничего: скоро его будут занимать совсем другие вопросы. После ЧМ-2026 славная эпоха тренера закончится. Ожидается, что его сменит Зинедин Зидан.

Красиво прощаться французы любят. Кроме того, нужно учитывать фактор Килиана Мбаппе. Сезон в Мадриде для него сложился так себе: забивал много, хотя в основном в первой половине. А главное — реальный вклад не впечатлял. В итоге ни единого трофея. Это не просто разочарование — катастрофа. Мотивация у Мбаппе запредельная, а в национальной команде прежде он был великолепен вне зависимости от остальных условий. Так что планка ожиданий задрана высоко.

Справедливости ради, Сенегал вообще не похож на мальчика на битья. Подбор исполнителей тут крепкий, есть и несколько очевидных лидеров. По физике, габаритам и энергии сенегальцы дадут фору кому угодно. И значит, предельно опасны. Поэтому сомневаться в раскладах сложно: Франция действительно фаворит. Но и лёгкой прогулки тут точно не ожидается. Если спустя 24 года месть и состоится, то через пот и слёзы. А может, и кровь.

Ставка: победа Сенегала с форой (+1.5) за 1.68.