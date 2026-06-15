Ирак — Норвегия. Эрлинг Холанд выходит на охоту

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Ирак — Норвегия. Игра пройдёт в Фоксборо, США, на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Коэффициенты на матч Ирак — Норвегия 17 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.23. Победа Ирака оценивается коэффициентом 13.80. Ничейный исход можно найти в линии за 7.30.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Ирак — Норвегия

Таможня даёт добро? Точно не в случае сборной Ирака. Само по себе историческое попадание на чемпионат мира — 2026 выдалось долгим и утомительным. Сил иракцы потратили неимоверное количество: несколько этапов внутри азиатской зоны преодолели, вышли в финал межконтинентальных стыков. Там одолели Боливию со счётом 2:1. Казалось бы, дело сделано, можно хоть немного выдохнуть и порадоваться. Заслужили!

Ага, как бы не так. Политика дотянулась и сюда. Будто бы мало Ирак настрадался. Приключения только начались: сначала намучились с визами, а затем вовсе застряли при пересечении границы США. Сразу нескольким членам делегации пришлось пройти через многочасовые допросы, а одного из них даже не пустили в страну. Пришлось лететь обратно. Скандал! Все футболисты, к счастью, готовы. Но лишние сложности на ровном месте получили.

Сборная Норвегии на их фоне живёт словно в раю. На чемпионат мира отобралась легко и непринуждённо: дважды разгромила сборную Италии, разобралась со всеми остальными, финишировала первой в отборочной группе. Навела шороху харизматичной фотосессией в образе викингов перед прилётом в Северную Америку. Наконец, собрала симпатичный состав. Букмекеры пророчат скандинавам статус открытия турнира. Что ж, вполне вероятно.

Тренер — опытнейший Столе Сольбаккен. Мужчина честной судьбы и богатого опыта. Группа атаки — моё почтение. Чего стоит один Эрлинг Холанд, пусть даже минувший сезон завершил неудачно (по собственным меркам, естественно). А ведь именитых помощников хватает — Александр Сёрлот, Мартин Эдегор, целая россыпь крепких футболистов из ведущих лиг. С такими кадрами и в самом деле можно мечтать, например, о четвертьфинале.

Ирак, с одной стороны, показывает довольно страстный и темпераментный футбол. Не склонен сидеть в окопах в надежде разок убежать и забить, старается искать счастье самостоятельно. С другой — это всё наблюдалось при ином уровне сопротивления. Разница в классе всё же чрезмерная. Так что, при всём уважении к представителю Азии, разжиться очками будет сложно. А смелость скорее увеличит количество пропущенных, нежели шансы зацепиться. Вот и проверим ИТБ 2 голов сборной Норвегии за 1.71. В принципе, можно рассмотреть и ИТБ 2.5 мяча за 2.05, если вы любите рисковать.

Ставка: ИТБ 2 голов сборной Норвегии за 1.71.