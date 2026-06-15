Аргентина — Алжир. Месси приступает к защите титула

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Алжир. Игра пройдёт в Канзас-Сити, США, на стадионе «Эрроухед». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч Аргентина — Алжир 17 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Алжира оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.54.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Алжир

Действующий чемпион мира вступает в игру! Сборная Аргентины лучше других знает, что демонстрировать мускулы на старте крупных турниров вовсе не обязательно. Достаточно сказать, что четыре года назад аргентинцы начали с поражения. Причём сенсационного — получили 1:2 от Саудовской Аравии. Оказались на грани невыхода в плей-офф. И что же? Сплотились, произвели перестановки в составе. И попёрли. Так попёрли, что остановить их в итоге не удалось никому. Пару раз, конечно, повезло, но кто и когда брал кубки без толики удачи?

На первый взгляд, параллели напрашиваются. Алжир может показаться примерно теми же саудовцами – только не из Азии, а из Африки. На деле разница колоссальна. Подопечные Эрве Ренара продемонстрировали смелый футбол, благодаря которому и утащили три очка. Прессинговали, ловили именитого оппонента в офсайды высочайшей линией обороны, наказывали. Однако в оставшихся матчах групповой стадии не сдюжили.

Алжир сделан из совсем другого теста. Это хитрый, колючий и неудобный коллектив, который точно не станет экспериментировать с высотой обороны и гонять фаворита. В защите поуже, в атаке пошире. Низкий блок, готовность терпеть и сражаться столько, сколько потребуется. И даже больше. В атаке алжирцы прежде всего ставят на стандартные положения, отлаженность которых сделала бы честь и многим клубам. Остальное — как получится. Дадут убежать — убегут, конечно. Но велосипед не изобретут.

Есть подозрение, что начинать с такого соперника не очень приятно. Аргентина сейчас вряд ли находится на пике физической готовности: до плей-офф уйма времени, а держать лучшую форму долго невозможно. Значит, начнёт на фоне нагрузок. Соперник отдаст территорию, уйдёт в глухую оборону и с удовольствием примет ничью. А вот действующим чемпионам, конечно, хотелось бы большего.

Они гораздо мощнее, однако много Алжир пропускать не привык, линию букмекеров вы видите сами. Лезть в огромные форы чревато. Что остаётся? Пожалуй, «обе забьют — нет» за 1.81 смотрится надёжно. В нулевую ничью с таким Алжиром поверить проще, чем в голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют — нет за 1.81.