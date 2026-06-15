Австрия — Иордания. Мрачный дебют на ЧМ-2026

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Австрия — Иордания. Игра пройдёт на стадионе «Levi’s Stadium» в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 7:00 мск.

Коэффициенты на матч Австрия — Иордания 17 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение австрийцам. Сделать ставку на победу Австрии предлагается с коэффициентом 1.32. Победа Иордании оценивается коэффициентом 9.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

При этом аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Австрия — Иордания

Для Австрии это матч, в котором нельзя оставлять очки. Дальше у команды Ральфа Рангника встреча с действующим чемпионом мира Аргентиной, а затем — потенциально решающая игра с Алжиром. Победа над главным андердогом квартета сразу создаст нормальную турнирную позицию, тогда как ничья поставит в крайне неприятную зависимость от двух следующих результатов. На чемпионат мира австрийцы вернулись после 28-летнего перерыва и явно рассчитывают задержаться.

Правда, перед стартом Австрия потеряла Кристофа Баумгартнера. Один из важнейших игроков атакующей линии получил травму бедра перед контрольной встречей с Тунисом и выбыл, а его место в заявке занял Деян Любичич. Замена неравноценная именно с точки зрения движения между линиями и голов, однако подбор исполнителей у Рангника всё равно солидный. Алаба, Дансо, Лаймер, Забитцер, Шлагер, Ваннер, Арнаутович и Грегорич позволяют играть первым номером во многих матчах.

У Иордании кадровые проблемы ещё серьёзнее. Чемпионат мира пропускает Язан Аль-Наймат — один из главных бомбардиров и партнёр Мусы Аль-Тамари по атаке. Из-за тяжёлых травм также не приехали Адхам Аль-Кураиши и Иссам Смеери, а уже перед турниром порвал связки голеностопа Ибрагим Сабра. Вместо него вызвали не игравшего за национальную команду 20-летнего Абу Гоша. В результате почти вся ответственность ложится на Аль-Тамари и Али Олвана.

Ни о чём не говорят имена? Посмотрите на последние проверки перед турниром, которые только усилили сомнения в возможностях дебютанта. Иордания уступила Швейцарии 1:4, а затем проиграла Колумбии 0:2. Вторая встреча хотя бы обошлась без новых повреждений, но создать серьёзные проблемы обороне соперника команда Джамала Селлами не смогла. При этом Австрия завершила подготовку победой над Тунисом всухую (1:0).

Большая фора Австрии всё равно кажется опасной. Иордания проведёт первый матч в истории на чемпионатах мира и наверняка начнёт максимально осторожно: пять защитников, низкий блок, редкие попытки убежать через Аль-Тамари. Без Баумгартнера австрийцам может потребоваться время, чтобы вскрыть такую конструкцию. Счёт 1:0 или 2:0 выглядит ничуть не менее естественно, чем разгром.

Поэтому выбираем «обе забьют — нет» за 1.80. Австрия должна забирать территорию, много прессинговать и ограничивать соперника в переходах, а у Иордании без Аль-Наймата и Сабры стало заметно меньше вариантов впереди. Даже если фаворит не устроит голевой фестиваль, сохранить свои ворота «сухими» ему вполне по силам.

Ставка: обе забьют — нет за 1.80.