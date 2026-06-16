Сборная Франции стартует на чемпионате мира — 2026

Предлагаем вашему вниманию экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 16 июня. Следим как за сборными на ЧМ-2026, так и за футбольными командами Европы, у кого до сих пор в разгаре клубный сезон.

Прогноз на матч Франция — Сенегал

Франция начинает чемпионат мира матчем с главным конкурентом по группе I. Подготовка команды Дидье Дешама получилась неоднозначной: весной французы победили Бразилию и Колумбию, но уже в июне проиграли Кот-д’Ивуару — 1:2. Генеральную репетицию удалось завершить победой со счётом 3:1 во встрече с Северной Ирландией, причём главным героем стал Майкл Олисе, забивший все три мяча. Атакующий потенциал у французов огромный, однако оба июньских матча показали, что оборона не выглядит непробиваемой.

Сенегал подходит к старту турнира в статусе одной из самых опасных африканских сборных. Перед ЧМ команда дважды забила США, Садио Мане оформил дубль, хотя в итоге сенегальцы уступили 2:3. Затем была нулевая ничья с Саудовской Аравией, встречу пришлось заканчивать в меньшинстве. Состав позволяет Сенегалу не только терпеть в низком блоке, но и наказывать Францию в переходах: скорости на флангах и мощности впереди хватает. Французы должны создавать больше, однако ставка на их сухую победу выглядит неоправданно рискованной.

Тем более Сенегал хорошо знает, как играть с европейскими фаворитами, а 1-й тур обычно не располагает к авантюрному футболу со стороны номинального андердога. Франция будет владеть территорией, но сенегальцам достаточно одного удачного выхода из-под давления или стандарта. Поэтому здесь выбираем не исход, а «обе команды забьют».

Прогноз на матч «Викингур» — «КР Рейкьявик»

В это же время в Исландии встречаются две сильнейшие команды стартового отрезка чемпионата страны. «Викингур» подошёл к центральному матчу тура лидером: девять побед и одна ничья в 10 встречах. «КР Рейкьявик» также держится в непосредственной близости, но в плане стабильности уступает. У «Викингура» пять побед подряд, тогда как результаты «КР Рейкьявик» перед дерби были менее ровными.

При этом хозяева не ограничиваются победами только в чемпионате. 12 июня «Викингур» на выезде обыграл «Акранес» со счётом 2:1 в Кубке Исландии, сохранив победный ритм перед дерби. Команда регулярно забивает минимум дважды: такая серия в чемпионате продолжается уже девять матчей. У «КР Рейкьявик», напротив, игры часто превращаются в открытый футбол — в последних 16 встречах лиги проходил тотал больше 2.5 гола.

Просто победу «Викингура» предлагают ориентировочно за 1.55-1.60, поэтому для экспресса немного усилим позицию. Хозяева сильнее по текущему движению, но «КР Рейкьявик» заслуженно занимает второе место и способен поддержать высокий темп. Выбираем победу «Викингура» и тотал больше 2.5 гола: нам подходят практически все рабочие сценарии фаворита, кроме минимальных 1:0 и 2:0.

Экспресс на футбольные матчи 16 июня 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче Франция — Сенегал за 1.78.

Ставка 2: победа «Викингура» + тотал больше 2.5 гола в матче с «КР Рейкьявик» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.78 х 1.85 = 3.29.