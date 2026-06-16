Англия — Хорватия на ЧМ-2026 по футболу: вывеска классная, игра — не очень

17 июня в Арлингтоне (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» пройдёт матч группы L Лиги чемпионов, в котором встретятся сборные Англии и Хорватии. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Одна из самых громких вывесок 1-го тура группового этапа турнира!

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Англия — Хорватия 17 июня 2026 года

Аналитики букмекерской компании «Леон» отдают предпочтение англичанам. Сделать ставку на победу команды Томаса Тухеля предлагается с коэффициентом 1.75, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 4.81 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.85 (25%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.01. Всем читателям «Чемпионата» букмекер предлагает приветственный фрибет 2000 рублей за регистрацию с промокодом CHAMP2000, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Англия — Хорватия

1-й тур группового этапа под свой занавес подарил нам классную вывеску — Англия против Хорватии. Правда, есть сомнения, что это будет искромётный футбол со множеством голов.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля уверенно прошла отбор на чемпионат мира. Оценить, стало ли лучше в сравнении с периодом Гарета Саутгейта, сложно. Слишком простыми были соперники. При этом немецкий специалист удивил всех выбором игроков для заявки на турнир. Гарри Магуайр, Коул Палмер, Фил Фоден и ещё несколько достойных исполнителей пролетели мимо ЧМ-2026. Смело, ведь в случае неудачи Тухелю это обязательно припомнят. Но немец идёт своим путём.

В плане глубины и звёздности у команды всё в порядке. Сомнения есть в том, готов ли Тухель стать единым целым со своими игроками. Немец — классный тренер, но практически во всех своих предыдущих местах работы он рано или поздно провоцировал конфликты. А тут ещё и кража мячей и бутс. Как бы это не стало бомбой замедленного действия.

Хорватия стареет, постепенно меняется, однако Лука Модрич всё ещё в деле. Для легендарного футболиста ЧМ-2026 — последний турнир в карьере. Смена поколений у «шашечных» проходит не так гладко, как хотелось бы, новое поколение не столь урожайно на таланты. Тем не менее с попаданием на турнир проблем не возникло. Но дотянуться до бронзы, как на предыдущем турнире в Катаре, будет сложно.

Вывеска здесь классная, однако футбол может вполне оказаться скучным. Во-первых, ни те, ни другие всё-таки не апологеты разгромов и прочего. Во-вторых, матч будет дневным, скорее всего, окажется жарковато. Так что возрастные хорваты будут сбивать темп всеми силами. Ну и понятно, что обе команды намерены пройти далеко по турнирной сетке. А для этого нужно выходить на пик формы не раньше четвертьфинала. С выходом из группы проблем возникнуть не должно, ведь в квартете есть Панама.

Напрашивается «низовой» характер игры. Никто не будет спешить, играть станут осторожно и без лишних рисков. Можно проверить и вариант с ничьей, но возможен сценарий, при котором та сборная, которая откроет счёт, просто засушит игру. Поэтому ставим на ТМ 2.5 гола. В линии букмекерской компании «Леон» этот вариант можно взять с коэффициентом 1.71. Читателям «Чемпионата» букмекер предлагает получить приветственный фрибет 2000 рублей за регистрацию с промокодом CHAMP2000.

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