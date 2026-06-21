Сборная Испании после провальных 0:0 с Кабо-Верде

Чемпионат мира — 2026 в Северной Америке продолжается! Начался 2-й тур. Сегодня, 21 июня, следим за встречами Испания — Саудовская Аравия и Бельгия — Иран.

Прогноз на матч Испания — Саудовская Аравия

Один из самых очевидных матчей всего группового этапа с точки зрения букмекеров. Да и здравого смысла — тоже. На первый взгляд — с чего бы? Саудовцы четыре года назад навели шороху в Катаре, в стартовом же туре сенсационно обыграв Аргентину. Между прочим, оказались единственным победителем будущего триумфатора ЧМ-2022! И как это сделали — не «автобусом» и не молитвами, а смелостью.

Увы, то был единственный успех. Теперь Саудовская Аравия при виде хоть сколько-нибудь внушительного соперника полностью отдаёт территорию, встаёт перед своей штрафной и терпит до тех пор, пока хватит сил. Классический аутсайдер со всеми вытекающими. А сборная Испании, как вы понимаете, это не просто внушительный оппонент. Скорее, финальный босс.

Вырисовывается крайне монотонная игра, при которой фаворит гоняет мяч и прощупывает слабые зоны, а аутсайдер со стиснутыми зубами караулит редчайшую возможность убежать. При таком раскладе всё, конечно, упирается исключительно в реализацию. И вот теперь-то должно щёлкнуть! На П1 + ИТБ меньше 10.5 углового Испании дают 1 82. На наш взгляд, планка задрана. Низкий темп приведёт к тому, что корнеров окажется не так много. Штук восемь, вряд ли больше. Да и после провала с Кабо-Верде гранду нужно работать не на статистику, а на результат.

Прогноз на матч Бельгия — Иран

Между собой соперники никогда не встречались, так что отталкиваться не от чего. Бельгия начала чемпионат мира — 2026 матчем со сборной Египта. Пожалуй, вопросов осталось даже больше, чем ответов — 1:1. Сборная Ирана определённо уступает по уровню исполнителей, а главное — в последнее время думать исключительно о футболе игрокам вряд ли удавалось. Большая политика и военные конфликты пришли резко и, похоже, надолго. Ещё и Сердара Азмуна не привезли.

Идём дальше. У Ирана одна из самых возрастных команд среди всех участников чемпионата мира — 2026. В ином случае это мог бы быть плюс: многое видели и знают, опыта с запасом, теплёнькими их не возьмёшь. В нашем случае беда как раз в том, что именно тёпленькими и возьмут. В США — жара, а возрастным футболистам, ясное дело, переносить подобные условия сложно. С другим соперником могли бы придержать мяч, снизить темп и таким образом брать паузы. Но Бельгия подобное вряд ли позволит. А это уже проблема.

На таком фоне сомневаться в котировках букмекеров сложно. Сборная Бельгии заметно сильнее, а главное — состав глубже. Вдвойне важно с учётом погоды. Когда основа «наестся» и пойдут замены, преимущество должно только возрасти. А значит, выстоять представителю Азии будет невероятно сложно. На победу бельгийцев во втором тайме дают крепкий коэффициент 1.76. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.30. Оборота фаворита довольно средняя, зато есть Тибо Куртуа. И проблемный соперник, естественно.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 21 июня 2026 года

Ставка 1: сборная Испании подаст не более 10 угловых и победит Саудовскую Аравию за 1.82.

сборная Испании подаст не более 10 угловых и победит Саудовскую Аравию за 1.82. Ставка 2: победа сборной Бельгии во втором тайме над Ираном за 1.76.

Общий коэффициент: 1.82 х 1.76 = 3.20.