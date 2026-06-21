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Уругвай — Кабо-Верде: прогноз на матч ЧМ 22 июня 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Ночной экспресс: Кабо-Верде после подвига с Испанией на ЧМ-2026
Алексей Анисимов Алексей Серяков
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Ночной экспресс на матчи ЧМ-2026 22 июня 2026 года
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Прогнозы на матчи, который пройдут ночью и рано утром 22 июня 2026 года.

Раздел «Ставки» на «Чемпионате» представляет вашему вниманию специальный «Ночной экспресс». Это экспресс от наших авторов с прогнозами и ставками на те матчи чемпионата мира по футболу — 2026, которые по московскому времени будут проходить ночью и рано утром.

Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, поговорим о встречах Уругвай — Кабо-Верде и Новая Зеландия — Египет.

Прогноз на матч Уругвай — Кабо-Верде

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

Разумеется, это будет первая очная встреча соперников в истории. А где им было мериться силами? На Кубок Америки Кабо-Верде, естественно, никогда не приглашали. В то же время разница в классе была слишком ощутима для проведения товарищеских матчей. Однако чемпионат мира расширили до 48 участников — и вот пожалуйста. Вывеска, ясное дело, не впечатляет, хотя любителей экзотики наверняка вдохновит. Когда ещё предоставится возможность увидеть нечто подобное?

В то же время не стоит думать, что для фаворита всё сложится легко и просто. Хотя перекос в линии букмекеров ощутимый: коэффициент на лобовую победу уругвайцев не достигает и 1.50. Однако Кабо-Верде совсем не тянет на жертву или обречённого аутсайдера. Навели шороху в отборочном цикле — это первое. Обладают неплохим составом — второе. А главное — есть атлетизм и агрессия. Кабо-Верде не стоит вдесятером у собственной штрафной, а пытается действовать смело. Умудрились выгрызть 0:0 у сборной Испании в 1-м туре!

Дело ещё и в том, что Уругвай не славится мелким пасом. А значит, под давлением заряженного соперника пойдут либо обрезы, либо совсем уж примитивный футбол. Между тем в скорости и мощи с Кабо-Верде тягаться сложно. Потому и возникает ощущение приближающихся проблем. Поверить в победу фаворита несложно, но, скорее всего, она дастся со скрипом. Так что победа Кабо-Верде с форой (+1.5) за 1.68 смотрится надёжно.

Прогноз на матч Новая Зеландия — Египет

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

После 1-го тура в группе G установилось полное равенство: Бельгия и Египет сыграли 1:1, Иран и Новая Зеландия — 2:2. Каждая сборная набрала по одному очку, поэтому победа в Ванкувере сразу превращается в серьёзную заявку на плей-офф. Особенно важна встреча для новозеландцев: в заключительном туре Египту предстоит матч с Ираном, тогда как Новая Зеландия завершит группу встречей с фаворитом — с Бельгией.

Египтянам важно не повторить ошибку Ирана, который позволил Вуду спокойно принимать мяч и дважды выводить Джаста на ударные позиции. Африканская сборная выглядит лучше подготовленной к такому футболу: у неё опытные центральные защитники, плотная середина и быстрые игроки для ответных атак. Новая Зеландия способна удерживать равенство довольно долго, но после перерыва разница в классе и глубине должна проявиться.

Тотал меньше 2.5 мяча за 1.65 выглядит логично, однако счёт 2:1 оставляет его за бортом — а после яркого первого матча новозеландцев полностью исключать их гол нельзя. Поэтому выбираем более прямой вариант. Египет сильнее по составу, увереннее выглядел против соперника высокого уровня и получает лучший шанс одержать первую победу в истории сборной на чемпионатах мира.

Ночной экспресс на матчи ЧМ-2026 22 июня 2026 года

  • Ставка 1: победа сборной Кабо-Верде с форой (+1.5) в матче с Уругваем за 1.68.
  • Ставка 2: победа Египта над сборной Новой Зеландии за 1.74.

Общий коэффициент: 1.68 х 1.74 = 2.92.

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