Матч дня на ЧМ-2026: Аргентина — Австрия

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Аргентина — Австрия. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают явное преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.70. Победа Австрии оценивается коэффициентом 5.47. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

В каком состоянии Аргентина

Пока, пожалуй, не в оптимальном. Прежде всего физически: турнир длится аж пять недель, держать пик так долго просто невозможно. А аргентинцы, естественно, обладают достаточно мастеровитым составом, чтобы рассчитывать на самые поздние стадии. Потому вполне нормально, если поначалу будут выглядеть тяжеловато. Ничего, оценивать их всё равно будут именно по плей-офф.

За четыре года после победы в Катаре состав изменился не так уж сильно. По большей части недосчитались запасных. Ну и Анхеля Ди Марии, разумеется. С одной стороны, победный костяк сохранён. И это определённо хорошо. С другой — коллектив заметно постарел. Молодые футболисты потихоньку прорезаются, но точечно. Пока по большей части тянут скорее на эпизодических героев. Впрочем, это если и выйдет боком, то на поздних стадиях.

На что способна Австрия

Австрия — соперник неприятный даже после нескольких весомых кадровых потерь. Достаточно произнести одно имя — Ральф Рангник. И многое сразу прояснится. Да, ставка на постоянный прессинг, бесконечное движение и максимальное количество спринтов. Звучит красиво, современно. Но по такой жаре бегать без оглядки крайне утомительно, а с позиционной обороной дела обстоят хуже.

Отсюда и вопрос — хватит ли сил? Аргентина, конечно, не может похвастать контролем мяча уровня Испании, но преодолевать прессинг умеет. Хоть через мелкий пас, хоть через дриблинг. Подсядут австрийцы — быть беде.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Австрия 22 июня 2026 года

Имя фаворита вопросов не вызывает. Действующий чемпион мира против крепкого, неуступчивого и смелого, но всё же середняка. Другое дело, что Аргентина пока далека от проектных мощностей, а усталость Австрии наверняка скажется позже. Всего вторая игра, ёще и после недели отдыха, да и пять замен никто не отменял. Рычагов для поддержания интенсивности у Рангника достаточно.

О чём это говорит? Пожалуй, о голах. Стиль австрийцев раскрывает игру и способствует моментам. Отобрали — быстро выйдут на ударную позицию. Провалились — то же самое сделает соперник. Так что голы тут ожидаются. Тотал больше 2.5 мяча за 1.98 напрашивается.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.98.