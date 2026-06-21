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Франция — Ирак: прогноз и ставка на матча ЧМ-2026 23 июня 2026 года

Франция — Ирак. Давай сделаем это по-быстрому
Алексей Серяков
Франция — Ирак: прогноз на матч
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Мбаппе с партнёрам не заставят ждать первого гола.

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Франция — Ирак. Игра пройдёт в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Коэффициенты на матч Франция — Ирак 23 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.14. Победа сборной Ирака оценивается коэффициентом 34.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.80.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Ирак

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

У подобных игр две основные проблемы. Первая: о них сложно сказать хоть что-то интересное. Ведь и так всё понятно даже тем, кто следит за футболом раз в четыре года — от чемпионата мира к чемпионату мира. Можно даже провести эксперимент: попытаться с серьёзным лицом рассуждать о матче и отсчитывать время до момента, когда вы не выдержите и рассмеётесь. Нет, ну правда: одна из сильнейших сборных мира против одного из слабейших участников финального первенства. Все всё понимают.

Понятно, что под руководством Дидье Дешама «трёхцветные» выступают в разы скучнее, чем позволяет качество исполнителей. Ничего, скоро Дешам уйдёт. Тогда и проверим, по делу ли его костерили. Давно известно, что ЧМ-2026 станет для него последним у руля французов. При всех поводах для критики Кубок мира и финал Кубка мира у него есть. И никто другой подобным на том же отрезке похвастать не может.

Наверняка Дешам проведёт ротацию, проверит в деле несколько футболистов из резерва. Жара лютая, турнир длинный, а лидеров надо беречь. В то же время — без фанатизма: подобные встречи — лучший способ набить статистику и приблизиться к индивидуальным наградам. Для отдельных игроков это крайне важно. Особенно если их клубный сезон трофеями не увенчался. Так что того же Мбаппе на поле однозначно ждём.

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Проблема вторая: невероятно сложно подобрать ставку с нестыдным коэффициентом. Вы взгляните на линию — букмекерам тоже всё абсолютно понятно. Даже на П1 всухую дают унылые 1.57. Сгодится разве что для экспресса. А лезть в огромные форы опасно. Всё же Ирак умеет встать перед штрафной площадью всем составом и отбиваться до последней капли крови. Да и вряд ли Франция погонится за крупным счётом.

В то же время играть нужно с соперником, а не на нервах. Проще говоря — поскорее снять все вопросы, заполучить преимущество. А уж потом решать, как быть. Не убирать ногу с педали газа или, напротив, поберечь ключевых футболистов. Потому ожидаем от французов агрессивного дебюта. Что это значит? П1 к исходу 30 минут за 1.90 смотрится отлично. Можно даже рискнуть и взять гол в первые 15:00 за 2.90.

Ставка: победа сборной Франции к исходу 30 минут за 1.90.

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