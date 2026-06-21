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Норвегия — Сенегал: прогноз и ставка на матч ЧМ-2026 23 июня 2026 года

Норвегия — Сенегал. Когда Мане не хуже Холанда
Алексей Серяков
Норвегия — Сенегал: прогноз на матч
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Бодрые африканцы без очков не останутся.

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Норвегия — Сенегал. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч Норвегия — Сенегал 23 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 2.08. Победа сборной Сенегала оценивается коэффициентом 3.54. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Норвегия — Сенегал

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

Эта игра рискует стать одной из самых интересных на всём групповом этапе. Допустим, вывески покруче в самом деле есть: чего стоит Англия — Хорватия, Португалия — Колумбия или, допустим, встреча сборных Бразилии и Марокко. Не говоря уж о том, что в том же квартете выступает Франция. Однако если говорить именно об уровне игры и дополнительных интригах, наши герои как минимум встанут в тот же ряд. А то и больше.

Во-первых и в-главных, они весьма хороши и полностью достойны друг друга. В число основных претендентов на Кубок мира однозначно не входят, зато голода и желания имеют на троих. Их перед стартом первенства мира в основном отправляли в когорту тёмных лошадок. Причисляли к основным претендентам на роль открытия турнира. Считалось примерно так: если всё сложится, могут изрядно пошуметь. Исполнительское мастерство позволяет.

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Самое время для во-вторых: обе команды довольно молоды, обладают поставленным футболом и могут рассчитывать на целый ряд игроков мирового уровня. У Норвегии речь прежде всего об Эрлинге Холанде, а также о Мартине Эдегоре и Александре Сёрлоте. Сенегал готов похвастать Садио Мане, Калиду Кулибали, Папом Гейе, Идриссой Гейе и ещё целым рядом представителей ведущих лиг. Одних Сарров несколько штук — и все на виду. Как ни крути, а положиться есть на кого.

Есть и в-третьих: при всём при этом стороны очаровательно не похожи друг на друга. От игрового стиля до игрового профиля. Во многом из-за этого пункта мы и вправе ожидать от очной встречи многого: повернуться может как угодно, а цена ошибки высока. Ведь сборная Франции из группы никуда не делась и складывать оружие не собирается. А значит, тут и до третьего места недалеко.

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Пожалуй, преимущество сборной Сенегала в физике и адаптированности к жаре рискует оказаться ключевым. Норвежцы страдали ещё во время подготовки к турниру: сочетание светлой кожи и светлых волос особо уязвимо перед солнцем. Природа! А уж когда в дело вступят мощь и скоростные качества африканцев… На таком фоне возникает желание не мудрить и заиграть классические Х2. Линия позволяет взять данный вариант с приятным коэффициентом 1.88. Игра здесь пойдёт на три результата, шансы Сенегала ничуть не ниже.

Ставка: сборная Сенегала не проиграет за 1.88.

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