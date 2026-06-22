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Аргентина — Австрия: прогноз на матч 22 июня 2026 года, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы, Месси

Хет-трик Месси в 1-м туре ЧМ-2026 — это только начало
Алексей Серяков
Экспресс на матчи чемпионата мира 22 июня 2026
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Экспресс на матчи чемпионата мира 22 июня 2026 года.

2-й тур чемпионата мира по футболу в Северной Америке в самом разгаре. Сегодня, 22 июня, следим за матчами Аргентина — Австрия и Франция — Ирак

Прогноз на матч Аргентина — Австрия

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Имя фаворита вопросов не вызывает. Действующие чемпионы мира против крепкого, неуступчивого и смелого, но всё же середняка. Другое дело, что Аргентина пока далека от проектных мощностей (3:0 с Алжиром не показатель), а усталость Австрии наверняка скажется позже. Всего вторая игра, ёще и после недели отдыха, да и пять замен никто не отменял. Рычагов для поддержания интенсивности у Рангника достаточно.

О чём это говорит? Пожалуй, о голах. Стиль австрийцев раскрывает игру и способствует созданию моментов. Отобрали — быстро выйдут на ударную позицию. Провалились — то же самое сделает соперник. Так что голы тут ожидаются. Тем более после того, как Лионель Месси оформил хет-трик в 1-м туре. Тотал больше 2.5 мяча за 1.98 напрашивается.

Прогноз на матч Франция — Ирак

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

У подобных игр две основные проблемы. Первая: о них сложно сказать хоть что-то интересное. Ведь и так всё понятно даже тем, кто следит за футболом раз в четыре года — от чемпионата мира к чемпионату мира. Можно даже провести эксперимент: попытаться с серьёзным лицом рассуждать о матче, отсчитывая время до момента, когда вы не выдержите и рассмеётесь. Нет, ну правда: одна из сильнейших сборных мира против одного из слабейших участников финальной части ЧМ. Все всё понимают.

Проблема вторая: невероятно сложно подобрать ставку с нестыдным коэффициентом. Вы взгляните на линию — букмекерам тоже всё абсолютно понятно. Даже на П1 всухую дают унылые 1.57. Сгодится разве что для экспресса. А лезть в огромные форы опасно. Всё же Ирак умеет встать перед штрафной площадью всем составом и отбиваться до последней капли крови. Да и вряд ли Франция погонится за крупным счётом.

В то же время играть нужно с соперником, а не на нервах. Проще говоря — поскорее снять все вопросы, заполучить преимущество. А уж потом решать, как быть. Не убирать ногу с педали газа или, напротив, поберечь ключевых футболистов. Поэтому ожидаем от французов агрессивного дебюта. Что это значит? П1 к исходу 30 минут за 1.90 смотрится отлично. Можно даже рискнуть и взять гол в первые 15 минут за 2.90.

Экспресс на матчи чемпионата мира 22 июня 2026 года

  • Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче Аргентина — Австрия за 1.98.
  • Ставка 2: победа сборной Франции в матче с Ираком к исходу 30 минут за 1.90.

Общий коэффициент: 1.98 х 1.90 = 3.76.

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