Хет-трик Месси в 1-м туре ЧМ-2026 — это только начало

2-й тур чемпионата мира по футболу в Северной Америке в самом разгаре. Сегодня, 22 июня, следим за матчами Аргентина — Австрия и Франция — Ирак

Прогноз на матч Аргентина — Австрия

Имя фаворита вопросов не вызывает. Действующие чемпионы мира против крепкого, неуступчивого и смелого, но всё же середняка. Другое дело, что Аргентина пока далека от проектных мощностей (3:0 с Алжиром не показатель), а усталость Австрии наверняка скажется позже. Всего вторая игра, ёще и после недели отдыха, да и пять замен никто не отменял. Рычагов для поддержания интенсивности у Рангника достаточно.

О чём это говорит? Пожалуй, о голах. Стиль австрийцев раскрывает игру и способствует созданию моментов. Отобрали — быстро выйдут на ударную позицию. Провалились — то же самое сделает соперник. Так что голы тут ожидаются. Тем более после того, как Лионель Месси оформил хет-трик в 1-м туре. Тотал больше 2.5 мяча за 1.98 напрашивается.

Прогноз на матч Франция — Ирак

У подобных игр две основные проблемы. Первая: о них сложно сказать хоть что-то интересное. Ведь и так всё понятно даже тем, кто следит за футболом раз в четыре года — от чемпионата мира к чемпионату мира. Можно даже провести эксперимент: попытаться с серьёзным лицом рассуждать о матче, отсчитывая время до момента, когда вы не выдержите и рассмеётесь. Нет, ну правда: одна из сильнейших сборных мира против одного из слабейших участников финальной части ЧМ. Все всё понимают.

Проблема вторая: невероятно сложно подобрать ставку с нестыдным коэффициентом. Вы взгляните на линию — букмекерам тоже всё абсолютно понятно. Даже на П1 всухую дают унылые 1.57. Сгодится разве что для экспресса. А лезть в огромные форы опасно. Всё же Ирак умеет встать перед штрафной площадью всем составом и отбиваться до последней капли крови. Да и вряд ли Франция погонится за крупным счётом.

В то же время играть нужно с соперником, а не на нервах. Проще говоря — поскорее снять все вопросы, заполучить преимущество. А уж потом решать, как быть. Не убирать ногу с педали газа или, напротив, поберечь ключевых футболистов. Поэтому ожидаем от французов агрессивного дебюта. Что это значит? П1 к исходу 30 минут за 1.90 смотрится отлично. Можно даже рискнуть и взять гол в первые 15 минут за 2.90.

Экспресс на матчи чемпионата мира 22 июня 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче Аргентина — Австрия за 1.98.

тотал больше 2.5 мяча в матче Аргентина — Австрия за 1.98. Ставка 2: победа сборной Франции в матче с Ираком к исходу 30 минут за 1.90.

Общий коэффициент: 1.98 х 1.90 = 3.76.