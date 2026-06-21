Самый скучный матч ЧМ-2026? Как бы не так!

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Иордания — Алжир. Игра пройдёт на стадионе «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Коэффициенты на матч Иордания — Алжир 23 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение алжирцам. Сделать ставку на победу Алжира предлагается с коэффициентом около 1.56. Победа Иордании оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.95.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.96. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Иордания — Алжир

После 1-го тура обе сборные оказались в нижней половине группы J. Иордания уступила Австрии со счётом 1:3, а Алжир проиграл Аргентине — 0:3. При этом календарь не оставляет соперникам пространства для осторожности: в заключительном туре иорданцам играть с действующими чемпионами мира, а алжирцам — с Австрией. Ничья сохранит теоретические шансы на выход, но поставит обе команды в крайне зависимое положение.

Счёт матча с Австрией получился для Иордании слишком суровым. Команда Джамала Селлами не закрылась у своей штрафной, активно отвечала быстрыми атаками и после перерыва сравняла благодаря Али Олвану. Второй мяч австрийцы получили после автогола Язана Аль-Араба, а окончательный результат установили с пенальти на 12-й компенсированной минуте. До самой концовки дебютант чемпионатов мира сохранял интригу и показал, что способен создавать моменты против более статусного соперника.

Кадровые проблемы, однако, ограничивают выбор Селлами впереди. Ещё до турнира из-за серьёзной травмы выбыл Язан Аль-Наймат. Основная нагрузка легла на Муссу Аль-Тамари, Али Олвана и Оде Аль-Фахури. Эта группа остаётся опасной на свободном пространстве, но Иордании трудно поддерживать высокий темп все 90 минут — особенно когда приходится раскрываться и отыгрываться.

Алжир тоже не стоит оценивать исключительно по поражению от Аргентины. Фарес Шаиби даже отправлял мяч в ворота в начале встречи, однако гол не засчитали, а затем африканцы предоставили слишком много свободы Лионелю Месси. Владимир Петкович при этом оставил в запасе Рияда Мареза и Мохамеда Амуру. В матче с прямым конкурентом тренер наверняка сделает стартовый состав более атакующим. Незадолго до чемпионата мира Алжир разгромил Боливию со счётом 4:0, поэтому потенциал связки Мареза, Амура, Амина Гуири и Аниса Хадж Муссы никуда не исчез.

Тактический сценарий располагает к обмену голами. Иордания уже доказала, что не собирается проводить дебютный чемпионат мира исключительно в обороне. Алжир после трёх пропущенных от Аргентины обязан прибавлять в движении мяча и реализации, но его защитная линия и вратарская позиция не выглядят безошибочными. Чем дольше будет сохраняться равный счёт, тем больше пространства появится у обеих команд.

Победа Алжира за 1.56 выглядит логично, однако коэффициент не учитывает смелую игру иорданцев против Австрии. Гораздо интереснее ставка на голы с обеих сторон. Африканская сборная обладает заметно бо́льшим индивидуальным качеством и должна создавать моменты, а Аль-Тамари и Олван способны воспользоваться свободными зонами за спинами её защитников. Счёты 1:2 или 1:3 выглядят наиболее вероятными.

Ставка: обе забьют за 2.00.