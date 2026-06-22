Колумбия — ДР Конго. Команда Кордобы повысит шансы на плей-офф

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Колумбия — ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Guadalajara Stadium» в Гвадалахаре. Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Коэффициенты на матч Колумбия — ДР Конго 24 июня 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в победе южноамериканской сборной. Сделать ставку на Колумбию предлагается с коэффициентом 1.46. Победа ДР Конго оценивается коэффициентом 7.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.15. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.38.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Колумбия — ДР Конго

Для обеих сборных это одна из ключевых встреч в группе K. Португалия обладает самым статусным составом квартета, а Узбекистан считается главным аутсайдером. На дистанции группового этапа это сложно будет изменить. Поэтому именно очный матч Колумбии и ДР Конго способен серьёзно повлиять на распределение мест и борьбу за прямой выход в плей-офф. Южноамериканцы подходят фаворитами, но лёгкой прогулки ждать не стоит.

Колумбия завершила южноамериканский отбор на третьем месте, уступив только Аргентине и Эквадору. Команда Нестора Лоренсо умеет действовать в разных режимах: высоко встречать соперника, быстро переходить из обороны в атаку и подолгу контролировать мяч. Главным источником остроты остаётся левый фланг с Луисом Диасом, однако сила колумбийцев не ограничивается одним футболистом. У команды достаточно качества в центре поля.

При этом Колумбия далеко не всегда превращает преимущество в классе в разгром. Ей удобнее играть против соперников, которые сами поднимают линию обороны и оставляют свободные зоны. Когда приходится вскрывать насыщенную защиту, темп заметно снижается, а значительная часть атак заканчивается подачами, стандартами или дальними ударами. Поэтому южноамериканцы могут уверенно контролировать встречу, не создавая голевые моменты каждые несколько минут.

ДР Конго попала на чемпионат мира через максимально сложный маршрут. В африканском плей-офф команда обыграла Камерун со счётом 1:0, затем прошла Нигерию по пенальти после ничьей 1:1, а в решающей встрече межконтинентального турнира дожала Ямайку в дополнительное время — 1:0. Во всех трёх матчах конголезцы сохранили дисциплину, не позволили соперникам разогнать игру и пропустили всего один мяч за 330 минут.

Команда Себастьена Дезабра не нуждается в постоянном владении. Она компактно располагается без мяча, защищает центральную зону и старается отвечать быстрыми атаками или стандартами. ДР Конго располагает физически сильной обороной и достаточно опытна, чтобы не раскрыться после первого же пропущенного мяча. Однако в позиционном нападении возможностей у африканской сборной меньше, поэтому долго владеть мячом и регулярно создавать моменты против Колумбии ей будет трудно.

Чистая победа Колумбии предлагается со слишком скромным коэффициентом. Фора (-1.5), напротив, выглядит рискованно: ДР Конго уже неоднократно показывала, что умеет затягивать матчи и удерживать минимальную разницу. Оптимальным вариантом станет сочетание победы фаворита с ограничением по общему количеству голов. Счёты 1:0, 2:0 или 2:1 соответствуют возможному характеру встречи.

Ставка: победа Колумбии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.