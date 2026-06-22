Матч дня на ЧМ-2026: Португалия — Узбекистан. Криштиану Роналду против Эльдора Шомуродова

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Португалия — Узбекистан. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают явное преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 11.7. Ничейный исход можно найти в линии за 6.52.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

В каком состоянии Португалия

С точки зрения физики, наверное, не в лучшем. Что абсолютно нормально после невероятно долгого и утомительного клубного сезона. Особенно для большой сборной, которая прекрасно знает, что трофей выдают не за первую игру, а за последнюю. Аргентина четыре года назад вообще стартовала с поражения во встрече с Саудовской Аравией. Спустя четыре недели это интересовало разве что саудовцев, не правда ли?

Турнир стал ещё более длинным, в плей-офф добавился один раунд. Так что ключевые задачи на групповую стадию по степени убывания значимости примерно таковы: пройти в плей-офф, избежать травм, обойтись без нервотрёпки, наладить взаимопонимание. Набрать побольше очков и забить побольше голов — на сдачу. Чему современный футбол учит в первую очередь, так это прагматизму. Талантливых учеников хватает. Но исключения случаются. Есть подозрение, что это именно наша история.

На что способен Узбекистан

А вот и узнаем! Планомерное развитие футбола в стране очевидно и вопросов не вызывает. Результаты заметны на всех уровнях: всё больше футболистов перебирается в видные чемпионаты, всё больше успехов по юниорам. Вишенка на торте — историческое попадание в финальную часть ЧМ-2026. Впечатляет даже со всеми скидками на расширение турнира.

Только вот жеребьёвка… Узбекистанцы попали в один квартет с мощнейшей Португалией и опаснейшей Колумбией. Да и ДР Конго ну никак на подарок не тянет. Ещё и календарь времени освоиться не оставил: сначала – Колумбия, теперь вот Португалия. Африканцы — на десерт. С другой стороны, это лучший способ проверить себя в максимально боевых условиях. Вдруг и так сдюжат?

Прогноз на матч ЧМ-2026 Португалия — Узбекистан 23 июня 2026 года

Естественно, состав сборной Португалии гораздо мощнее. На центральную линию даже смотреть страшно: чуть ли не лучший подбор исполнителей во всём мире. А ведь на остальных позициях тоже звёзд хватает. Узбекистан, впрочем, в отборочном цикле славился организованностью и очень мало пропускал. Ключевой вопрос — выдержит ли команда резкое повышение сопротивления?

Одно из основных опасений — заряженный Криштиану Роналду. Закат близок, легенда это понимает. Игра с Узбекистаном — с отрывом лучший шанс пополнить голевой счёт на ЧМ-2026. Что не обещает представителю Азии ничего хорошего. Голов должно быть много, раньше времени ногу с педали газа фаворит не уберёт. Значит, берём тотал больше 3 мячей за 1.90.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.90.