Англия — Гана. Вечер испытаний для Гарри Кейна

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Англия — Гана. Игра пройдёт в Фоксборо, США, на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Англия — Гана 23 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.33. Победа сборной Ганы оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Англия — Гана

Одна из самых любопытных вывесок во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Обе команды знают себе цену и имеют серьёзные амбиции. Англия, понятно, метит на самый верх. Ещё бы — с таким-то поколением. Томас Тухель оставил дома целый ряд футболистов с мировым именем: одни выдали бледный сезон, другие просто не подошли по личным предпочтениям. СМИ и болельщики бушевали долго, но тренер предпочёл набрать универсальных и физически сильных исполнителей. С учётом погодных условий — как минимум разумно. А там уж видно будет.

У сборной Ганы планка установлена не так высоко, однако основания пошуметь есть. Группа атаки собралась достойная, теперь дело за балансом. Хорошая новость: Луиса Суареса не будет, да и вообще Уругвай в другой части сетки. Портить сказку некому, вьетнамские (латиноамериканские?) флешбэки исключены. Плохая новость: трудности начинаются с первого же этапа. Жеребьёвка подсунула не только звёздных англичан, но и Хорватию. Её, как обычно, списывают со счетов, да только на двух предыдущих чемпионата мира хорваты в итоге заставили остальных по этим самым счетам платить.

Формально история противостояния есть, хотя на деле она нам ничем не поможет. Всего одна игра, да и та товарищеская. А главное — состоялась аж 15 лет назад, в 2011 году. Давайте для порядка всё же отметим, что тогда обошлось без победителя 1:1. Отличились Асамоа Гьян (ну это ладно — легенда) и Энди Кэрролл (тоже, конечно, легенда, но совсем в другом смысле). Как вы понимаете, всё начнётся с чистого листа.

Англичане пытаются вобрать всё лучшее из клубного и международного футбола. Индивидуальное мастерство, стандарты, симпатичные заготовки с включениями с флангов. Но вместе с тем — дисциплину, бетон в опорной зоне. Сборная Ганы, очевидно, уступает по среднему уровню исполнителей, на паре-тройке позиций – крайне ощутимо. Зато сочетание скорости, габаритов и физической мощи оставляет шансы на успех практически с любым оппонентом.

Букмекеры, конечно, преимущество англичанам отдают. И вопросов это не вызывает. А вот перекос в линии кажется чрезмерным. В сборной Англии к середине группового этапа потенциал заметно превосходит реальную силу. А потенциал матчи не выигрывает. Гана же достаточно мастеровита, обучена и атлетична, чтобы как минимум заставить фаворита потрудиться. Как максимум — и вовсе самой разжиться очками. Проверять Х2 не рискнём, хотя коэффициент 3.67 впечатляет. А вот скромная победа Ганы с форой (+1.5) за 2.00 нас полностью устраивает.

Ставка: победа сборной Ганы с форой (+1.5) за 2.00.