Панама — Хорватия. Лука Модрич решает вопрос

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Панама — Хорватия. Игра пройдёт в Торонто, Канада, на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч Панама — Хорватия 24 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.61. Победа сборной Панамы оценивается коэффициентом 6.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Панама — Хорватия

Сборная Хорватии, конечно, прошла свой пик. Блистательное поколение понемногу сходит со сцены: многие уже завершили карьеры, оставшиеся находятся на её закате. Поэтому уровень ожиданий на ЧМ-2026 довольно скромный. По крайней мере, с учётом выступления на предыдущих чемпионатах мира. Вопросов нет: состав довольно возрастной, несколько позиций доверия не внушают. А тут ещё и жеребьёвка не пощадила — никаких пассажиров. Даже для выхода из группы придётся постараться.

Однако списывать хорватов со счетов — дурная примета. Не для них, а для тех, кто так делает. Финал ЧМ-2018 — это, конечно, сюрприз, хотя тогда состав находился на пике возможностей. Уже в Катаре их потихоньку начали хоронить. В итоге эксперты с болельщиками простудились и слегли сами: Хорватия навела шороху в плей-офф, несколько раз продемонстрировала характер, высадила сборную Бразилии. Не справилась только с будущими чемпионами из Аргентины (0:3), а в битве за третье место сломила сопротивление удивительного Марокко (2:1).

Четыре года минуло, а козыри по-прежнему есть. Во-первых, сразу несколько настоящих титанов. И не только по национальным меркам. Один Лука Модрич чего стоит. Во-вторых, молодёжь появляется, причём местами весьма талантливая. В-третьих, главный тренер Златко Далич никуда не делся. Великолепно подстраивался под соперников в важнейших матчах, а главное — выше всяких похвал знает эту команду. Да и недооценивать характер никогда нельзя. Его у сборной Хорватии хватит на троих.

Панама, естественно, гораздо скромнее. Считается одним из слабейших участников чемпионата мира — 2026. Хотя в финальную часть уже отбиралась. В 2018 году осталась без очков в группе, но там выпали Англия с «золотым» поколением Бельгии. Оставался разве что Тунис — с ним и сражались до последнего (1:2). Весомая часть того состава доиграла и до ЧМ-2026, так что опыт есть. А вот в чистом индивидуальном мастерстве и особенно глубине состава Панама уступает сильно.

В то же время «пожилой» Хорватии в непростых погодных условиях будет тяжело физически, тогда как соперник крайне мощный и атлетичный. По идее, это гарантирует фавориту проблемы. А дальше разница в классе и силе скамеек должна проявиться: основа устанет, пойдут замены — и преимущество грозит оказаться подавляющим. Если хорваты не занервничают, то должны дожимать. А с нервами у них проблем не наблюдалось уже давно. Значит, победа сборной Хорватии во втором тайме с крепким коэффициентом 1.93 нас полностью устраивает. В такой группе дарить очки аутсайдеру чревато.

Ставка: сборная Хорватии выиграет во втором тайме за 1.93.