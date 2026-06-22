Ночной экспресс: Холанд против Мане и «самый скучный матч» ЧМ

Раздел «Ставки» на «Чемпионате» представляет вашему вниманию специальный «Ночной экспресс». Это экспресс от наших авторов с прогнозами и ставками на те матчи чемпионата мира по футболу — 2026, которые по московскому времени будут проходить ночью и рано утром.

Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня, поговорим о встречах Норвегия — Сенегал и Иордания — Алжир.

Прогноз на матч Норвегия — Сенегал

Эта игра рискует стать одной из самых интересных на всём групповом этапе. Допустим, по именам вывески покруче есть: чего стоят только Англия — Хорватия, Португалия — Колумбия и, допустим, Бразилия – Марокко. Не говоря уж о том, что в том же квартете выступает Франция. Однако если говорить именно об уровне игры и дополнительных интригах, наши герои как минимум встанут в тот же ряд. А то и выше.

Во-первых и в-главных, они весьма хороши и достойны друг друга. В число основных претендентов на Кубок мира однозначно не входят, зато голода и желания – на троих. Самое время для во-вторых: обе команды довольно молоды, обладают поставленным футболом и могут рассчитывать на целый ряд игроков мирового уровня. У Норвегии речь прежде всего об Эрлинге Холанде, а также о Мартине Эдегоре и Александре Сёрлоте. Сенегал готов похвастать Садио Мане, Калиду Кулибали, Папом Гейе, Идрисса Гейе и ещё целым рядом представителей ведущих лиг.

Пожалуй, преимущество сборной Сенегала в физике и адаптированности к жаре рискует оказаться ключевым. Норвежцы страдали ещё во время подготовки к турниру: сочетание светлой кожи и светлых волос особенно уязвимо перед солнцем. Природа! А уж когда в дело вступят мощь и скоростные качества африканцев… На таком фоне возникает желание не мудрить и заиграть классические Х2. Линия позволяет взять данный вариант с приятным коэффициентом 1.88. Игра здесь пойдёт на три результата, шансы Сенегала ничуть не ниже.

Прогноз на матч Иордания — Алжир

Если матч Норвегия — Сенегал выглядит очень перспективно, то эта вывеска, на первый взгляд, буквально кричит: здесь смотреть не на что. Однако всё не так однозначно. Ярких звёзд в составах команд по пальцам одной руки на двоих, но это не помешает им выдать классный матч с голами в обе стороны.

Иордания в 1-м туре уже показала, что не собирается проводить дебютный чемпионат мира исключительно в обороне. Алжир после трёх пропущенных от Аргентины обязан прибавлять в движении мяча и реализации, однако его защитная линия и вратарская позиция не выглядят безупречно. Чем дольше будет сохраняться равный счёт, тем больше пространства появится у обеих команд.

Победа Алжира за 1.56 выглядит логично, но коэффициент не учитывает смелую игру иорданцев против Австрии. Гораздо интереснее ставка на голы с обеих сторон. Африканская сборная обладает заметно бо́льшим индивидуальным качеством и должна создавать моменты, а Аль-Тамари и Олван способны воспользоваться свободными зонами за спинами её защитников. Счёт 1:2 или 1:3 выглядит наиболее вероятно.

Ночной экспресс на матчи ЧМ-2026 23 июня 2026 года

Ставка 1: Сенегала не проиграет Норвегии за 1.88.

Сенегала не проиграет Норвегии за 1.88. Ставка 2: обе забьют в матче Иордания — Алжир за 2.00.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.00 = 3.76.