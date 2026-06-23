ЮАР — Южная Корея. Всё на стороне азиатской сборной

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 ЮАР — Южная Корея. Игра пройдёт на стадионе «Monterrey Stadium» в Монтеррее. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч ЮАР — Южная Корея 25 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение азиатской сборной. Сделать ставку на победу Южной Кореи предлагается с коэффициентом около 1.58. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 5.75. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 4.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.02. Если обе забьют, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч ЧМ-2026 ЮАР — Южная Корея

Заключительный тур почти всегда заставляет хотя бы одну из команд идти на повышенный риск. В нашем случае Южная Корея лучше приспособлена к такому сценарию. И не только потому, что начала с победы, а ЮАР — с поражения. Корейская команда быстрее переходит из обороны в атаку, увереннее работает с мячом под давлением и располагает более широким выбором футболистов, способных поддерживать высокий темп после перерыва.

ЮАР начала чемпионат мира с поражения во встрече с Мексикой – 0:2. Африканская сборная выбрала непривычную схему с пятью защитниками, но даже дополнительный игрок в последней линии не помог полностью перекрыть пространство. После перерыва команда стала чаще ошибаться при выходе из обороны, а две красные карточки окончательно лишили её возможности вернуться в игру.

Одно из удалений будет иметь последствия и в заключительном туре. Как вы помните, опытный полузащитник Темба Зване получил трёхматчевую дисквалификацию и не сможет сыграть с Южной Кореей. Его отсутствие уменьшает количество вариантов в центре поля и осложняет продвижение мяча через короткий пас. ЮАР придётся раскрываться без одного из футболистов, способных контролировать темп.

Южная Корея в 1-м туре победила Чехию — 2:1. Азиатская сборная пропустила первой, но не отказалась от своего футбола и забила дважды во второй половине встречи. Особенно показательно, что решающий мяч организовали вышедшие на замену игроки. Команда Хон Мён Бо сохранила интенсивность до самой концовки и получила результат благодаря преимуществу в движении и глубине состава.

В Монтеррее корейцы спокойно могут отдать сопернику часть владения и искать свободные зоны после перехватов. Такой футбол неудобен для ЮАР: африканская сборная обладает скоростью впереди, однако при потере мяча оставляет разрывы между полузащитой и обороной. Южной Корее необязательно постоянно атаковать большими силами — достаточно терпеливо дождаться ошибок и использовать преимущество в качестве последней передачи.

Победа Южной Кореи за 1.58 выглядит логично, но коэффициент слишком невысок для отдельной ставки. Добавим ограничение по результативности. Азиатская сборная должна создавать больше моментов при встречных курсах, однако она вряд ли станет превращать последний тур в открытую перестрелку после получения преимущества. Результаты 0:1, 0:2 или 1:2 соответствуют ожидаемому сценарию.

Ставка: победа Южной Кореи и тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.