Швейцария — Канада. Мурат Якин под ударом

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швейцария — Канада. Игра пройдёт в Ванкувере, Канада, на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Швейцария — Канада 24 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 2.13. Победа сборной Канады оценивается коэффициентом 3.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Швейцария — Канада

До конца июня осталась неделя, а это значит, что на чемпионате мира по футболу — 2026 пришла пора заключительного тура группового этапа. Как и положено, раньше других в борьбу вступит одна из стран-хозяек. Речь про группу В, где борьбу ведёт сборная Канады. В этом квартете с первого же тура всё запуталось, как проводные наушники в кармане. Ведь соперники дружно решили разойтись миром. Это блистательная иллюстрация того, насколько ровной оказалась жеребьёвка.

Правда, речь шла скорее о трёх командах. Сборная Катара явно отставала — хоть по мнению экспертов, хоть по котировкам букмекеров. Однако ж Швейцарию наказала образцово. Европейцы быстро вышли вперёд, а потом били-били, да не забили. Тут, значит, прибежала сборная Катара с фланга, подачу выполнила, защитник Швейцарии под давлением головушкой махнул — да и отправил круглого в ворота. Было это уже в компенсированное время. Забить второй не успели. 1:1.

Тогда и стало понятно, что в оставшихся встречах подопечным Мурата Якина понадобится полнейшая концентрация. Ведь формально за 100 минут игры затолкали аутсайдеру всего один мяч, да и тот — с пенальти. А все эти показатели xG блистательно выполняют оправдательные функции – и не более. Так что план снять все вопросы к моменту битвы с хозяйкой ЧМ-2026 пошёл прахом. Позволить себе выдохнуть не может никто.

История противостояния богатая. В феврале играли. Канада победила со счётом 5:1. Ещё бы, с таким-то составом! Вы только посмотрите, кто забивал — Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Маклин Селебрини… Ладно, шутки в сторону. У нас тут не хоккей, хотя там вывеска была бы куда более интересной. Иронизировать приходится из-за расширения до 48 участников. Теперь регулярно попадаются подобные противостояния: в хоккее видеть их куда привычнее и любопытнее, чем в футболе. Но ничего не попишешь.

Можно на полном серьёзе выискивать козыри. Швейцария явно посильнее: состав ровнее, почти все игроки из ведущих европейских чемпионатов, хоть в основном и на вторых-третьих ролях. Зато за Канаду — переполненные трибуны: к третьему матчу это уже точно преимущество, а не источник мандража. Гораздо проще сыграть «низ». Во втором тайме игра, может, и раскроется. Но поначалу цена ошибки придавит. Дашь оппоненту фору — потом хлопот не оберёшься. Так что тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.82 нас устроит.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.82.