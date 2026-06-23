Шотландия — Бразилия. Винисиус обходится слишком дорого

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Коэффициенты на матч Шотландия — Бразилия 25 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.48. Победа сборной Шотландии оценивается коэффициентом 6.13. Ничейный исход можно найти в линии за 5.18.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия

Сборная Бразилии первым же матчем доказала, что проблем у неё хватает. Изобилие громких имён в группе атаки — это замечательно, а вот баланса и близко нет. В опорной зоне гулял ветер (и футболисты сборной Марокко), с флангов регулярно приходила острота (и футболисты сборной Марокко). Итоговые 1:1 — это ещё хорошо, ведь после перерыва не создали вообще ничего. Да и в первом тайме нельзя сказать, что показывали какой-то вдохновенный футбол.

Что особенно печалит — оборонялись фактически вшестером, разбившись на две группировки внутри коллектива. Наверное, на групповом этапе лишний раз напрягать лидеров чревато. Но ведь так они привыкнут не напрягаться! Виниус, например, натурально ходил пешком без мяча. Центр обороны у Карло Анчелотти, конечно, ого-го, да и Алисон в порядке. Однако с такими оборонительными моделями играть «на ноль» крайне сложно. А впереди таланта всё же по историческим меркам не так много, чтобы рассчитывать на три-четыре гола каждый вечер.

Сборная Шотландии с ходу добилась исторического достижения — добыла победу на групповом этапе. Сразу скажем, тоже не феерила. На уровне Гаити особо не выделялась. По уровню исполнительского мастерства — да, а вот по качеству футбола и умению придумывать — точно нет. Однако ж своего добилась. После гола действовала прагматично, расчётливо. С Бразилией подобный режим будет основным. Судя по всему, фаворита ждёт серьёзная проверка.

Разумеется, шансы представителя Южной Америки куда выше. Достаточно взглянуть на качество исполнителей. У Шотландии крепкая линия полузащиты, однако владеть инициативой и впечатлять позиционными атаками не собираются. В теории постепенно бразильцы должны добавлять. Набирать кондиции, сыгрываться. Анчелотти понял, что мудрить с составом смысла нет — не работает. Наверняка упростит расстановку.

Напрягают те самые сложности в обороне, вызванные отсутствием помощи сразу от нескольких футболистов атаки. Дело в том, что у Шотландии хватает мастеров включиться вторым темпом и мощно бахнуть в угол ворот. Прежде всего, конечно, Скотт Мактоминей. На таком фоне можно не мудрить и взять голы в обе стороны за 1.99.

Ставка: обе забьют за 1.99.