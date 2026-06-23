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Чехия — Мексика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2026 25 июня 2026 года

Чехия — Мексика. Последний шанс Патрика Шика
Алексей Серяков
Чехия — Мексика: прогноз на матч
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Одними угловыми да аутами сыт не будешь.

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Чехия — Мексика. Игра пройдёт в Мехико (Мексика) на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч Чехия — Мексика 25 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 1.81. Победа сборной Чехии оценивается коэффициентом 4.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.64.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Чехия — Мексика

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

На счастье сборной Чехии, при нынешнем формате шансы на проход в следующую стадию остаются практически всегда. В плей-офф выйдут аж 8 из 12 команд, занявших третьи места. Грубо говоря, почти наверняка в следующую стадию проберётся кто-то с тремя очками. При одном важном условии: разница голов должна быть как можно лучше. Иначе, конечно, найдётся кто-то более успешный.

Чехи сами поставили себя в сложную ситуацию. У них было всё необходимое, чтобы зацепиться за очки в 1-м туре со сборной Южной Кореи. Открыли счёт после шикарного выброса аута, но потеряли концентрацию на несколько минут — и 1:0 превратились в 1:2. Тут, конечно, можно вспоминать незасчитанный гол, хотя это в пользу бедных. Положа руку на сердце, корейцы смотрелись лучше, создали больше и победили по делу.

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Сборная Чехии как могла готовилась к непривычным соперникам. Перед стартом чемпионата мира — 2026 провела игру с Никарагуа, чтобы привыкнуть к особенностям игры представителей КОНКАКАФ. С горем пополам дожали — 3:1. Между прочим, аж до 72-й минуты счёт был равным. А уж потом дожали. Вот бы теперь так и с Мексикой! Однако поверить в подобный расклад крайне сложно.

Ну, вы всё сами видели в стартовых турах. Физически команда готова, мощи достаточно, да и беговые объёмы впечатляют. К сожалению, иногда приходится играть в футбол. Тут-то и начинаются проблемы. Практически вся острота идёт от стандартных положений. Даже ауты гораздо опаснее позиционных розыгрышей. Достаточно вспомнить игру с Южной Кореей, где забили породистый мяч и была возможность повторить.

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Только вот у Мексики устойчивое положение. Владеть территорией в её ситуации вовсе не обязательно. Зато на пространстве подопечные Хавьера Агирре чертовски хороши. Вырисовывается примерно такой сценарий: чехам придётся владеть мячом чаще желаемого, рано или поздно сборная Мексика получит возможность для встречной атаки. И накажет. П2 за 1.81 — нормально, хотя мы бы не исключали ничью. А вот Х2 + тотал меньше 2.5 гола за 2.12 нравится нам больше. Коэффициент выше, а шансы на проход сопоставимы.

Ставка: Мексика не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.12.

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