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Португалия — Узбекистан: прогноз на матч 23 июня 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Роналду против хейтеров и Англия после триллера с Хорватией
Алексей Серяков
Экспресс на матчи чемпионата мира 23 июня 2026
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Экспресс на матчи ЧМ-2026 23 июня 2026 года.

Чемпионат мира — 2026 в Северной Америке продолжается! Сегодня, 23 июня, следим за матчами 2-го тура Португалия — Узбекистан и Англия — Гана

Прогноз на матч Португалия — Узбекистан

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Естественно, состав сборной Португалии гораздо мощнее. На центральную линию даже смотреть страшно: чуть ли не лучший подбор исполнителей во всём мире. А ведь на остальных позициях тоже звёзд хватает. Узбекистан, впрочем, в отборочном цикле славился организованностью и очень мало пропускал. Ключевой вопрос — выдержит ли команда резкое повышение сопротивления?

Одно из основных опасений — заряженный Криштиану Роналду. Закат близок, легенда это понимает. Игра с Узбекистаном — с отрывом лучший шанс пополнить голевой счёт на ЧМ-2026. Более того, сборная Португалии и конкретно Роналду после провального матча с ДР Конго (1:1) получили пачку хейта со всех сторон. Мотивации исправиться будет много.

Что не обещает представителю Азии ничего хорошего. Голов должно быть много, раньше времени ногу с педали газа фаворит не уберёт. Значит, берём тотал больше 3 мячей за 1.90.

Прогноз на матч Англия — Гана

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Одна из самых любопытных вывесок во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Обе команды знают себе цену и имеют серьёзные амбиции. Англия, понятно, метит на самый верх. Ещё бы — с таким-то поколением. Томас Тухель оставил дома целый ряд футболистов с мировым именем: одни выдали бледный сезон, другие просто не подошли по личным предпочтениям. СМИ и болельщики бушевали долго, но тренер предпочёл набрать универсальных и физически сильных исполнителей.

Пока получается — в 1-м туре обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2. Ту самую сборную Хорватии, которая на последних двух чемпионатах мира изрядно пошумела. Ну чем не триллер? У сборной Ганы планка установлена не так высоко, однако основания пошуметь тоже есть. Группа атаки собралась достойная, теперь дело за балансом. Плохая новость: трудности начинаются с первого же этапа. Панаму обыграли с минимальным счётом, а теперь начинаются ягодки.

Сборная Ганы, очевидно, уступает по среднему уровню исполнителей, на паре-тройке позиций крайне ощутимо. Зато сочетание скорости, габаритов и физической мощи оставляет шансы на успех практически с любым оппонентом. Букмекеры, конечно, отдают преимущество англичанам. И вопросов это не вызывает. А вот перекос в линии кажется чрезмерным. В сборной Англии к середине группового этапа потенциал заметно превосходит реальную силу. Гана же достаточно мастеровита, обучена и атлетична, чтобы как минимум заставить фаворита потрудиться.

Экспресс на матчи чемпионата мира 23 июня 2026 года

  • Ставка 1: тотал больше 3 мячей в матче Португалия — Узбекистан за 1.90.
  • Ставка 2: победа Ганы с форой (+1.5) в матче с Англией за 2.00.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.00 = 3.80.

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