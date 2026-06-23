Ночной экспресс: матчи ЧМ-2026 рано утром 24 июня

Раздел «Ставки» на «Чемпионате» представляет вашему вниманию специальный «Ночной экспресс». Это экспресс от наших авторов с прогнозами и ставками на те матчи чемпионата мира по футболу — 2026, которые по московскому времени будут проходить ночью и рано утром.

Сегодня, в ночь с 23 на 24 июня, поговорим о встречах Панама — Хорватия и Колумбия — ДР Конго.

Прогноз на матч Панама — Хорватия

Списывать хорватов со счетов — дурная примета. Не для них, а для тех, кто так делает. Финал ЧМ-2018 — это, конечно, сюрприз, хотя тогда состав находился на пике возможностей. Уже в Катаре их потихоньку начали хоронить. В итоге эксперты с болельщиками простудились и слегли сами.

Четыре года минуло, а козыри по-прежнему есть. Во-первых, сразу несколько настоящих титанов. И не только по национальным меркам. Один Лука Модрич чего стоит. Во-вторых, молодёжь появляется, причём местами весьма талантливая. В-третьих, главный тренер Златко Далич никуда не делся. Великолепно подстраивался под соперников в важнейших матчах

В то же время «пожилой» Хорватии в непростых погодных условиях будет тяжело физически, тогда как соперник крайне мощный и атлетичный. По идее, это гарантирует фавориту проблемы. А дальше разница в классе и силе скамеек должна проявиться: основа устанет, пойдут замены — и преимущество грозит оказаться подавляющим. Если хорваты не занервничают, то должны дожимать. А с нервами у них проблем не наблюдалось уже давно. Значит, победа сборной Хорватии во втором тайме с крепким коэффициентом 1.93 нас полностью устраивает. В такой группе дарить очки аутсайдеру чревато.

Прогноз на матч Колумбия — ДР Конго

Для обеих сборных это одна из ключевых встреч в группе K. Португалия обладает самым статусным составом квартета, а Узбекистан считается главным аутсайдером. На дистанции группового этапа это сложно будет изменить. Поэтому именно очный матч между Колумбией и ДР Конго способен серьёзно повлиять на распределение мест и борьбу за прямой выход в плей-офф. Южноамериканцы подходят фаворитами, но лёгкой прогулки ждать не стоит.

Африканская команда не нуждается в постоянном владении. Она компактно располагается без мяча, защищает центральную зону и старается отвечать быстрыми атаками или стандартами. ДР Конго располагает физически сильной обороной и достаточно опытна, чтобы не раскрыться после первого же пропущенного мяча. Однако в позиционном нападении возможностей у африканской сборной меньше, поэтому долго владеть мячом и регулярно создавать моменты у ворот Колумбии ей будет трудно.

Чистая победа Колумбии предлагается со слишком скромным коэффициентом. Фора (-1.5), напротив, выглядит рискованно: ДР Конго уже неоднократно показывала, что умеет затягивать матчи и удерживать минимальную разницу. Оптимальным вариантом станет сочетание победы фаворита с ограничением по общему количеству голов. Счёт 1:0, 2:0 или 2:1 соответствует возможному характеру встречи.

Ночной экспресс на матчи ЧМ-2026 24 июня 2026 года

Ставка 1: Хорватия выиграет у Панамы во втором тайме за 1.93.

Хорватия выиграет у Панамы во втором тайме за 1.93. Ставка 2: победа Колумбии в матче с ДР Конго и тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.

Общий коэффициент: 1.93 х 1.91 = 3.68.