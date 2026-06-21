Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: чёрная серия Атамана прервётся?

27 июня в Баку, Азербайджан, состоится вечер единоборств UFC Fight Night 280. В главном бою вечера в лёгком весе местный боец Рафаэль Физиев сразится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя Физиев — Торрес запланировано на 21:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Физиев — Торрес

Аналитики отдают небольшое преимущество Физиеву. Сделать ставку на победу Рафаэля можно с коэффициентом 1.78. Шансы Торреса оценили в 2.08. Ничья маловероятна, на этот исход можно поставить за 51.00.

На ТБ 1.5 раунда предлагают коэффициент 1.58, а обратный исход доступен за 2.30.

Прогноз на бой Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес (27.06.2026)

Рафаэль Физиев переживает далеко не лучший период в своей карьере. Четыре поражения в пяти поединках — тут не то что о чемпионстве мечтать, тут ещё пара поражений, и можно вылететь из UFC. Да, он проигрывал очень сильным оппонентам, однако серия неудач затянулась.

Домашний турнир — отличная возможность вернуться на победный путь. Где-то и судьи будут более благосклонны. Но Атаману нужно пересмотреть базовые принципы своих выступлений. Да, он дерётся очень зрелищно. Однако эффектность и эффективность — разные вещи. А в поединке с Торресом вступать в рубку — как минимум большой риск.

Что можно сказать о мексиканце? С одной стороны, он проиграл Игнасио Бахамондесу, которого Физиев как раз победил (это единственный успех Рафаэля за последние три года). Торрес — уникальный боец, в своих шести боях в UFC он ни разу не доходил до второго раунда. Внушает. Мощнейший удар, достаточно одного попадания, чтобы сдвинуть чашу весов в свою сторону. Неплох мексиканец и в борьбе. С другой стороны, в этой рубке у Торреса нет места защите, и этим пользуются его соперники. Так что нас ждёт противостояние двух ударников, в котором непредсказуем исход.

Физиев техничнее, но его главная проблема — потеря концентрации, которой Торрес может воспользоваться в любой момент. С другой стороны, домашние трибуны, понимание, что отступать некуда, да и класс у Атамана выше. Всё, что нужно Рафаэлю — просто быть постоянно сконцентрированным и не торопиться. Мануэль в обороне далеко не безгрешен, даст шансы.

Рискнём предположить, что этот бой всё же продлится больше, чем один раунд. Статистика Торреса говорит об обратном, но должны же быть и исключения из этого правила. Поэтому наша ставка — ТБ 1.5 раунда за 1.58. Не самый высокий коэффициент, но кажется надёжным вариантом.

Ставка: ТБ 1.5 раунда за 1.58.