ЮАР — Канада. Не спешите с выводами

28 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 ЮАР — Канада. Игра пройдёт в Инглвуде (США) на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч ЮАР — Канада 28 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Канады предлагается с коэффициентом 1.73. Победа сборной ЮАР оценивается коэффициентом 5.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч ЧМ-2026 ЮАР — Канада

С групповым этапом разобрались, пришло время приниматься за плей-офф. Вот он, новый формат первенства мира: турнир идёт 2,5 недели, а среди соискателей только сейчас осталось 32 команды. Ровно столько вступали в борьбу при предыдущем формате. Хорошо это или плохо — каждый решит для себя самостоятельно. Теперь наконец-то есть дела поважнее.

Часовые пояса и небывалое количество участников до невозможности уплотнили календарь. 28 июня ёщё в 5:00 мск только стартовали заключительные матчи групповой стадии, а уже спустя 17 часов начнётся плей-офф. Открыть кубковый раунд суждено сборным Канады и ЮАР. Фаворит тут очевиден: канадцы имеют преимущество по всем показателям.

Агрессивная и смелая команда знает толк в давлении. Руку Джесси Марша видно сразу: прессинг, вертикальный футбол, постоянные рывки за спину. Правда, уровень исполнительского мастерства без Альфонсо Дэвиса категорически не впечатлял. Фланговый футболист вернулся в строй и готов помочь, однако едва ли находится в оптимальных физических кондициях.

Что ещё напрягает? Канадцы на групповом этапе разжились четырьмя очками и остались без первого места. Плохая новость: теперь плей-офф придётся играть не на своей территории. Естественно, в американском Инглвуде поддержка окажется гораздо скромнее. Хорошая новость: всё необходимое для исторического прохода в 1/8 финала имеется. Ведь в соперниках – скромная ЮАР.

Пока все подписывались на страницу Возиньи в соцсетях, умилялись Дику Адвокату и хвалили прочих аутсайдеров, африканцы под шумок финишировали вторыми в своём квартете. Наломали дров в 1-м туре, зато потом действовали основательно и надёжно. Одного мяча в ворота Южной Кореи хватило для победы. Даже в 2010 году, когда принимали турнир и тоже получили приятную жеребьевку, подобного не добились.

Таланта у ЮАР гораздо меньше, опыт игры в ведущих лигах вовсе несравним. И что? Да, Канада явно сильнее. Однако она опасна прежде всего на пространстве, а африканцы знают свои сильные стороны. Предложат низкий оборонительный блок, который у североамериканцев вызывает проблемы. Ещё бы обойтись без неоправданного мелкого паса у своих ворот — и будет совсем хорошо.

Подведём итог. Канада сильнее, зато рисунок игры — на руку ЮАР. Вырисовывается закрытый футбол невысокого темпа со сдержанным количеством остроты. В идеальном мире фаворит должен дожать и добыть трудовую победу. В реальном куда надёжнее ставить на «низ». Тотал меньше 2.5 гола за 1.84 — классика, тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.72 — модерн.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.72.