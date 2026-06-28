Распаковка плей-офф ЧМ-2026: экспресс на футбол

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке продолжается! Добрались до плей-офф. Однако сегодня, 28 июня, следим не только за первым матчем стадии ЮАР — Канада, но также и за игрой «Далянь» — «Шанхай Шэньхуа» в клубной китайской Суперлиге.

Прогноз на матч ЮАР — Канада

Часовые пояса и небывалое количество участников до невозможности уплотнили календарь. 28 июня ёщё в 5:00 мск только стартовали заключительные матчи групповой стадии, а уже спустя 17 часов начнётся плей-офф. Открыть кубковый раунд суждено сборным Канады и ЮАР. Фаворит тут очевиден: канадцы имеют преимущество по всем показателям.

Таланта у ЮАР гораздо меньше, опыт игры в ведущих лигах вовсе несравним. И что? Да, Канада явно сильнее. Однако она опасна прежде всего на пространстве, а африканцы знают свои сильные стороны. Предложат низкий оборонительный блок, который у североамериканцев вызывает проблемы. Ещё бы обойтись без неоправданного мелкого паса у своих ворот — и будет совсем хорошо.

Подведём итог. Канада сильнее, зато рисунок игры — на руку ЮАР. Вырисовывается закрытый футбол невысокого темпа со сдержанным количеством остроты. В идеальном мире фаворит должен дожать и добыть трудовую победу. В реальном — куда надёжнее ставить на «низ». Тотал меньше 2.5 гола за 1.84 — классика, тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.72 — модерн.

Прогноз на матч «Далянь» — «Шанхай Шэньхуа»

Чемпионату Китая на эти ваши коммерциализированные чемпионаты мира глубоко параллельно. Собственно, почему бы и нет? Национальная команда в финальную часть снова не пробилась, а звёзды мирового футбола страну давно покинули. Представительство китайских клубов на ЧМ-2026 минимально, прерывать первенство не стали. Имеют право.

Это для китайских и любых других болельщиков клуб называется «Шанхай Шэньхуа». Простые работяги из России именуют его иначе: «Шанхай» Слуцкого. Беда в том, что в какой-то момент под российским специалистом, извините, закачалось кресло. В кои-то веки не по его воле. Семь туров без побед. Забивали-то исправно — с пустыми руками остались лишь однажды. Но пропускали небывало много. Браться за ум нужно как можно скорее.

Соперник подходящий. Шесть туров без побед — раз. Одно очко за три очные встречи — два. 10 пропущенных мячей за эти самые три игры — бонус. На таблицу не смотрите: один из редких клубов, кого очковые штрафы не коснулись. Так что берём ИТБ 1.5 гола «Шанхай Шэньхуа» за 2.20. Пора всплывать, Леонид Викторович. Время на подготовку и разбор полётов было.

Экспресс на футбол 28 июня 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.72.

тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.72. Ставка 2: ИТБ 1.5 гола «Шанхай Шэньхуа» за 2.20.

Общий коэффициент: 1.72 х 2.20 = 3.78.