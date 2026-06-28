Выиграет ли Мирра Андреева Уимблдон-2026?

Уимблдон-2026 в женском одиночном разряде стартует 29 июня в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). Финал у женщин будет сыгран 11 июля. Пришла пора разобраться, кого букмекеры считают фаворитом и чего ждут от первой ракетки России Мирры Андреевой.

Как там Мирра?

Сразу о главном. Восхитительная победа в Париже доставила колоссальное удовольствие, однако не должна затуманивать мозг. Взять хотя бы один ТБШ в столь юном возрасте — редчайшее, штучное событие. А уж ожидать сразу же второго по меньшей мере наивно. Лучшее, что мы можем сделать, — усмирить собственные ожидания и просто поддерживать наших. Мирру — в том числе. Нынешний сезон для неё уже исторический.

Грунт всегда подходил Андреевой больше, чем трава. Так что шансы на триумф в Лондоне объективно не самые высокие. Она одна из претенденток второго ряда, что уже дорогого стоит. Не фаворит, но будет рядом, если вдруг у остальных сложится что-то не так. Об этом говорит логика, об этом говорят котировки букмекеров.

Мирра занимает пятое место в списке претенденток. Заключить пари на её победу предлагается с коэффициентом 10.0, то есть шансы составляют примерно 10%. Весьма трезвый взгляд на происходящее, который имеет смысл взять за основу. Чтобы потом не разочаровываться на ровном месте. А может, получить ещё больше удовольствия, если Андреева снова нас удивит.

Тогда кто фаворит?

Вы знаете — без сюрпризов. Арина Соболенко явно не в лучшем состоянии, в последнее время соперницы подозрительно часто потчуют её «баранками». Даже разовые 0:6 для первой ракетки мира — событие. А уж когда ситуация повторяется… Словом, сомнений хватает. Прекращать играть в третьей партии — это не дело. Но лидерство в рейтинге есть лидерство в рейтинге. На победу представительницы Беларуси дают 4.00.

Следом идёт Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Именно она выиграла первый ТБШ в сезоне: в Австралии одолела Соболенко в трёх партиях. Дальше получалось далеко не всё, однако среди фаворитов Лондона она находится по праву. Вариативная подача, умный теннис. Коэффициент — 5.70.

Тройку замыкает Ига Швёнтек. Между прочим, действующая чемпионка. Год назад в финале Уимблдона снесла с корта Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. Бывшая первая ракетка мира в последние годы сбавила обороты, однако события 2025 года из памяти не выветрились. На её победу дают 6.50. Соблазн рискнуть велик.

За ней расположилась Кори Гауфф (9.00). Американка не отличается стабильностью и подачей, хотя в удачный день способна на многое. Следом идут Аманда Анисимова (13.0), Джессика Пегула (21.0) и, внезапно, Эмма Радукану (26.0). Верить в повторение чудес публика любит. Ниже — ещё одно доказательство.

Каковы шансы остальных россиянок? А Серены Уильямс?

Диана Шнайдер порадовала в Париже. Сейчас на её успех дают 34.0 — замыкает десятку сильнейших. Следом идёт Серена Уильямс. Несмотря на мощь и подачу, никто не ждёт от легендарной американки титула после возвращения. Стрессы, возраст… Но громкость имени перевешивает всё остальное. Коэффициент 36.0 тому доказательство.

Остальных россиянок в расчёт не берут. Победа Людмилы Самсоновой доступна за 101.0, на Анну Калинскую выставлен коэффициент 151.0. Грубо говоря, их шансы на уровне статистической погрешности.

Ставка: Ига Швёнтек выиграет Уимблдон-2026 за 6.50.