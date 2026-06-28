Бразилия — Япония. Всё внимание — на центр обороны

29 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Япония. Игра пройдёт в Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Бразилия — Япония 29 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 4.84, в то время как победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 1.81. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Бразилия — Япония

Плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 разгоняется, в дело вступают гранды. Сборная Бразилии на групповом этапе оставила много вопросов, зато задачу выполнила: семь очков и первое место. Разумеется, при желании поводы критиковать легко найдутся. Достаточно вспомнить стартовый тур, где с горем пополам сыграли вничью с Марокко. Получалось немногое, выглядели тяжело.

Зато дальше — два разгрома. Допустим, гордиться 3:0 с Гаити не стоит, хотя соперник вовсе не так прост, как может показаться. А вот уверенный вынос неуступчивой Шотландии — совсем другое дело. Рассчитывать на блистательный карнавальный футбол от нынешнего состава не приходится, ведь баланса нет и близко. Слабости опорной зоны и флангов обороны подтвердились, а всех индивидуально мощных на поле представителей группы атаки разом на поле не разместить.

Неудивительно, что на таком фоне мудрый Карло Анчелотти выстроил скорее контратакующий коллектив. Звучит кощунственно, однако таково положение бразильского футбола. Мелкий пас и систематическое вскрывание глубокой обороны даются с колоссальным трудом. Зато на пространстве — ищи ветра в поле. Схожесть с «Мадридом», конечно, очевидная. Благо, что Винисиус тут и тоже забивает.

И ведь не только Винисиус. В 3-м туре вернулся Неймар: травма залечена, первый матч за 2,5 года в национальной команде состоялся. Да, всего лишь 15-20 минут и несколько килограммов лишнего веса. И что? Во-первых, его наличие важно для атмосферы в коллективе и спонсоров. Во-вторых, устроить на полю баню разрезающими передачами и обводками готов хоть сейчас, что и доказал с Шотландией. Как вариант на концовку — вполне себе. А о большем никто и не мечтал.

Естественно, в таком состоянии бразильцы не входят в число фаворитов ЧМ-2026. Слишком много тонких мест. На поздних стадиях наверняка скажется, а пока ресурсов для ещё одной победы на классе достаточно. Соперник идеальный, Япония: в меру опасна, но страха не внушающая. Хотите зайти далеко — обязаны обыгрывать. Не сможете — делать на поздних стадиях первенства мира вам нечего. Жёстко, но честно.

Японцы симпатично комбинируют и знают толк в прессинге. Непосредственно по игре мало кому уступят. Проблема всё та же: индивидуальное мастерство бразильцев и габариты азиатов. У Японии один из самых низкорослых составов среди всех участников турнира. А у Анчелотти одни центральные защитники чего стоят: сзади – надежны, спереди – опасны. Вероятно, со стандартов победа и придёт. Поверим в игру фаворита «на ноль», а в атаке что-нибудь забьют.

Ставка: сборная Японии не забьёт за 2.40.