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Бразилия — Япония: прогноз на матч ЧМ-2026 29 июня 2026 года

Бразилия — Япония. Всё внимание — на центр обороны
Алексей Серяков
Бразилия — Япония: прогноз на матч ЧМ
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Японцы опасны, но слишком уязвимы на стандартах.

29 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Япония. Игра пройдёт в Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Бразилия — Япония 29 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 4.84, в то время как победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 1.81. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Бразилия — Япония

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

Плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 разгоняется, в дело вступают гранды. Сборная Бразилии на групповом этапе оставила много вопросов, зато задачу выполнила: семь очков и первое место. Разумеется, при желании поводы критиковать легко найдутся. Достаточно вспомнить стартовый тур, где с горем пополам сыграли вничью с Марокко. Получалось немногое, выглядели тяжело.

Зато дальше — два разгрома. Допустим, гордиться 3:0 с Гаити не стоит, хотя соперник вовсе не так прост, как может показаться. А вот уверенный вынос неуступчивой Шотландии — совсем другое дело. Рассчитывать на блистательный карнавальный футбол от нынешнего состава не приходится, ведь баланса нет и близко. Слабости опорной зоны и флангов обороны подтвердились, а всех индивидуально мощных на поле представителей группы атаки разом на поле не разместить.

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Неудивительно, что на таком фоне мудрый Карло Анчелотти выстроил скорее контратакующий коллектив. Звучит кощунственно, однако таково положение бразильского футбола. Мелкий пас и систематическое вскрывание глубокой обороны даются с колоссальным трудом. Зато на пространстве — ищи ветра в поле. Схожесть с «Мадридом», конечно, очевидная. Благо, что Винисиус тут и тоже забивает.

И ведь не только Винисиус. В 3-м туре вернулся Неймар: травма залечена, первый матч за 2,5 года в национальной команде состоялся. Да, всего лишь 15-20 минут и несколько килограммов лишнего веса. И что? Во-первых, его наличие важно для атмосферы в коллективе и спонсоров. Во-вторых, устроить на полю баню разрезающими передачами и обводками готов хоть сейчас, что и доказал с Шотландией. Как вариант на концовку — вполне себе. А о большем никто и не мечтал.

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Естественно, в таком состоянии бразильцы не входят в число фаворитов ЧМ-2026. Слишком много тонких мест. На поздних стадиях наверняка скажется, а пока ресурсов для ещё одной победы на классе достаточно. Соперник идеальный, Япония: в меру опасна, но страха не внушающая. Хотите зайти далеко — обязаны обыгрывать. Не сможете — делать на поздних стадиях первенства мира вам нечего. Жёстко, но честно.

Японцы симпатично комбинируют и знают толк в прессинге. Непосредственно по игре мало кому уступят. Проблема всё та же: индивидуальное мастерство бразильцев и габариты азиатов. У Японии один из самых низкорослых составов среди всех участников турнира. А у Анчелотти одни центральные защитники чего стоят: сзади – надежны, спереди – опасны. Вероятно, со стандартов победа и придёт. Поверим в игру фаворита «на ноль», а в атаке что-нибудь забьют.

Ставка: сборная Японии не забьёт за 2.40.

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