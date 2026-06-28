Хакими и Браим Диас проверят ван Дейка на крепость

30 июня состоится матч первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 Нидерланды — Марокко. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.09. Победа Марокко оценивается коэффициентом 3.84. Ничейный исход можно найти в линии за 3.46.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

В каком состоянии Нидерланды

На удивление хороши! После откровенно тусклого первого тайма с японцами повадились выдавать шоу. Ярко, агрессивно, результативно. Вертикальный футбол, скоростные атаки, активное задействование флангов с последующими прострелами или (реже) навесами. Продуктивность впечатляет, а глаз радуется. Молодцы!

Первое место в группе заняли по делу, а ведь соперники были не лучшие. Тунис — это печально, зато обновлённая Швеция при Грэме Поттере и Япония заслуживают уважения. Так что первое впечатление произвели, однако вместо награды в стартовом же раунде плей-офф получили крайне неприятного и колючего оппонента. Если учитывать некоторые соседние пары, выглядит чертовски несправедливо. Но что поделать.

На что способно Марокко

Ожидания подтвердились — на многое. Прорыв четырёхлетней давности не случаен. Тренер сменился, в составе кое-какие изменения тоже есть, а уровень угрозы остаётся высоким. Семь очков из девяти возможных на групповом этапе. По дополнительным показателям отстали от Бразилии, хотя в очной встрече выглядели основательнее. Давили, создавали, забивали.

При более удачной сетке могли бы рассчитывать на многое, а так — серьёзное испытание в первом же раунде. И всё же не спешите списывать Марокко в утиль: несколько футболистов мирового класса есть, дисциплина на месте, а уж на пространстве разорвут кого угодно. Не так уж мало. Благо, что Нидерланды сильны, но уязвимы.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Нидерланды — Марокко 30 июня 2026 года

Чуть ли не самая интригующая вывеска первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2026. Да, в число фаворитов соперники не входят. И всё же полуфиналист ЧМ-2022 против одной из самых бодрых команд нынешнего турнира. Здесь есть разом и высокое исполнительское мастерство, и интрига. Далеко не во всех парах 1/16 финала такое встретишь.

Букмекеры считают фаворитом подопечных Рональда Кумана. Они более чем способны пройти дальше, но скорее за счёт атаки, чем игры «на ноль». Слишком многое позволяют у собственных ворот, в том числе на стандартах. С Марокко предстоит много мороки: сильные фланги, скорость, давление, опасные угловые. Без гола представитель Африки не уйдёт.

Ставка: ИТБ 1 гола сборной Марокко за 2.35.