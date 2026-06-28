Первый матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026

28 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 ЮАР — Канада. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Канады предлагается с коэффициентом 1.70. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.21. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

В каком состоянии ЮАР

В неожиданно бодром. После стартового поражения от Мексики с двумя удалениями казалось, что приключение быстро закончится. Ничего подобного. Ничья с Чехией, затем победа над Южной Кореей — и вот уже «бафана-бафана» впервые в истории пробрались в плей-офф чемпионата мира. Что касается футбола, то не всегда красиво. Зато взросло, дисциплинированно и очень цепко.

Есть, правда, серьёзная потеря. Темба Зване пропустит матч из-за дисквалификации, а это удар по качеству владения и последнему пасу. Зато возвращается Тебохо Мокоена. Да и у Уго Брооса команда и так живёт не за счёт россыпи звёзд. Компактность, терпение, быстрый выход через фланги, много борьбы и вера в один хороший эпизод. Для плей-офф вполне рабочий набор.

На что способна Канада

На многое, но не без оговорок. Сборная Джесси Марша уже сделала исторический шаг: первая победа на чемпионатах мира, разгром Катара 6:0, выход в плей-офф. В атаке всё понятно: Джонатан Дэвид в порядке, Сайл Ларин полезен, Альфонсо Дэвис способен взорвать фланг одним рывком. Когда канадцы ловят темп, остановить их трудно.

Но есть нюансы. Поражение от Швейцарии напомнило: баланс всё ещё хрупкий. Плюс страшная травма Исмаэля Коне лишила Канаду важного игрока в центре поля. Без него меньше спокойствия под давлением и меньше чистого продвижения мяча. А теперь ещё и выезд из привычной канадской атмосферы в Лос-Анджелес. Формально хозяева турнира, фактически — уже не совсем домашний матч.

Прогноз на матч ЧМ-2026 ЮАР — Канада 28 июня 2026 года

Первая пара плей-офф — и сразу любопытная интрига. Канада сильнее по подбору игроков, быстрее, вариативнее и опаснее впереди. Однако матч не выглядит прогулкой. ЮАР не будет раскрываться, не побежит размениваться атаками и совершенно точно попробует растянуть фаворита. Чем дольше держатся 0:0, тем неприятнее канадцам.

И всё же класс должен сказаться. У команды Марша больше индивидуального мастерства в финальной трети, а у ЮАР после потери Зване не так много инструментов, чтобы регулярно выходить из-под давления. Вероятнее всего, Канада заберёт мяч, будет давить флангами и всё-таки найдёт свой момент. Но разгрома ждать не стоит: африканцы слишком организованы, чтобы развалиться без боя.

Ставка: победа сборной Канады за 1.70.