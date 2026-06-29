Мирра Андреева начинает Уимблдон-2026

Первый месяц лета подходит к концу, а это значит, что пора приступать к Уимблдону-2026. Сегодня, 29 июня, следим за матчами Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин и Магда Линетт — Мирра Андреева.

Прогноз на матч Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин

Рублёв — фаворит по статусу и посеву: в сетке Уимблдона он идёт 12-м сеяным, тогда как Сафиуллин подходит к турниру без такого рейтингового запаса. Но это не тот случай, где хочется заиграть сухую победу фаворита. Сафиуллин на траве не случайный персонаж: в 2023 году он дошёл до четвертьфинала Уимблдона, и тогда же Рублёв тоже показал свой лучший результат на турнире — тоже четвертьфинал. То есть оба умеют играть на лондонской траве, а не просто терпят покрытие.

Главный риск для ставки на Рублёва с форой — его неидеальная подготовка к турниру. В Галле он проиграл уже в первом круге Хуберту Хуркачу – 3:6, 2:6, и это был не тот матч, после которого можно говорить о железной форме на траве. Да, Хуркач на этом покрытии опасен для кого угодно, но сам факт важен: Рублёв входит в Уимблдон не после серии уверенных побед, а с вопросами по стабильности на приёме и эмоциональной устойчивости.

Поэтому оптимальный вариант здесь не победа Рублёва и не фора по сетам, а тотал больше 35.5 гейма. На траве один затяжной сет или тай-брейк сильно двигает матч к «верху», а Сафиуллин достаточно цепкий и подающий, чтобы минимум в одном-двух сетах удерживать Рублёва рядом. Сценарии 7:6, 6:4, 6:4 или 6:4, 3:6, 6:4, 6:3 для этой ставки вполне рабочие.

Прогноз на матч Магда Линетт — Мирра Андреева

Андреева подходит к Уимблдону уже не просто как талант, а как действующая чемпионка «Ролан Гаррос» и пятая сеяная в Лондоне. Многие СМИ перед турниром относят Мирру к числу заметных претенденток на глубокий проход после её мощного сезона и победы в Париже. Но именно после такого эмоционального пика первый круг на траве может быть не самым простым.

Есть и конкретная поправка по подготовке: Андреева снялась с Берлина, чтобы восстановиться после «Ролан Гаррос», а в Бад-Хомбурге уступила в первом же матче Екатерине Александровой — 3:6, 4:6. То есть игровой практики на траве перед Лондоном у неё совсем немного. С другой стороны, по личным встречам с Линетт преимущество всё равно за Миррой: 3-1 в пользу Андреевой, а в этом сезоне она уже обыгрывала польку в Дохе — 7:6, 6:1.

Линетт опытнее, умеет сбивать темп и на траве может доставить проблемы за счёт плоского удара и более коротких розыгрышей. Поэтому слишком жёсткая фора Андреевой выглядит рискованно: после Парижа и короткой травяной подготовки Мирра может не сразу попасть в идеальный ритм. Но по классу, движению, приёму и текущему потолку она всё равно заметно выше. Здесь лучше взять победу Андреевой со счётом 2:0, без привязки к большому разрыву по геймам.

Экспресс на матчи Уимблдона 29 июня 2026 года

Ставка 1: тотал больше 35.5 гейма в матче Рублёв — Саффиулин за 1.70.

Ставка 2: победа Андреевой 2:0 в матче с Линетт за 1.65.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.65 = 2.80.