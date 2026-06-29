Матч дня на ЧМ-2026: Бразилия — Япония. Анчелотти вспомнит Токио

«Самураи» уже били «пентакампеонов». Но плей-офф — совсем другая история.

29 июня состоится матч первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 Бразилия — Япония. Игра пройдёт на стадионе «НРГ» в Хьюстоне, США. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают преимущество бразильцам. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.72. Победа Японии оценивается коэффициентом 5.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

В каком состоянии Бразилия

В приличном. Медленный старт с Марокко слегка насторожил, но дальше машина Карло Анчелотти разогналась как положено. Две победы по 3:0, первое место в группе, минимум паники у собственных ворот. Бразилия не просто прошла дальше — она постепенно нашла рабочую формулу.

Особенно важен баланс. Винисиус Жуниор снова выглядит тем самым игроком, который одним рывком ломает план соперника. Матеус Кунья добавил движения, давления и нормальной связи между полузащитой и атакой. Неймар вернулся, но пока это скорее роскошная опция со скамейки, нежели фундаментальный элемент. И это даже плюс: сборная больше не выглядит зависимой от одного человека.

На что способна Япония

Организовать неприятности. Очень большие неприятности. Японцы не проиграли в группе, отыгрались с Нидерландами, уничтожили Тунис и спокойно выдержали нервную концовку со Швецией. У команды Хадзимэ Мориясу есть дисциплина, скорость, структура и редкое для азиатских сборных спокойствие в матчах с топами.

Плюс у Японии есть свежий психологический якорь: прошлой осенью она уже обыгрывала Бразилию в Токио со счётом 3:2. Товарищеский матч не чемпионат мира, конечно. Но для самих японцев это доказательство, что перед «пентакампеонами» не нужно становиться в почётный караул. Они умеют прессинговать, быстро выходить через фланги и находить моменты даже при небольшом владении.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Бразилия — Япония 29 июня 2026 года

Одна из самых вкусных вывесок первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2026. Формально всё просто: Бразилия сильнее по составу, мощнее индивидуально, стабильнее в обороне и богаче на варианты впереди. Но Япония — ровно тот соперник, который не даст сыграть лениво. Заснёшь на пять минут — получишь удар за спину.

Команда Анчелотти, скорее всего, заберёт мяч и территорию, однако без безумного стартового штурма. Бразильцам важно не раскрыться и не отдать японцам любимые переходные фазы. Поэтому первый тайм может получиться осторожнее, чем ждёт публика: много контроля, много борьбы за подбор, попытки растянуть оборону через фланги.

После перерыва класс должен сказаться. У Бразилии больше игроков, способных решить эпизод без идеальной комбинации. Винисиус, Кунья, Неймар со скамейки — слишком много способов вскрыть даже организованную оборону. Япония свой момент почти наверняка найдёт, но удержать темп все 90 минут против такой атаки будет тяжело.

Ставка: победа сборной Бразилии во втором тайме за 2.08.