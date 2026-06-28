Германия — Парагвай. Исполнение мечты Мануэля Нойера

29 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Германия — Парагвай. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Коэффициенты на матч Германия — Парагвай 29 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Парагвая предлагается с коэффициентом 7.34, в то время как победа сборной Германии оценивается коэффициентом 1.42. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

Прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Германия — Парагвай

Цельного впечатления на групповом этапе чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Германии не оставила. Строго говоря, с каждым туром впечатляла всё меньше и меньше. Напихали полную панамку Кюрасао — молодцы, хотя и там запрягали долго. Пока не начали исправно доводить мяч до Йозуа Киммиха, мало что получалось. Впрочем, на фоне такого соперника хоть сколько-нибудь серьёзных выводов никто и не делал. А дальше пошло хуже, гораздо хуже.

Кот-д’Ивуар с горем пополам дожали, хотя пришлось изрядно повозиться. Спасибо Денизу Ундаву, во второй раз подряд триумфально вышедшему на замену. Вырвали победу на последних минутах (2:1). А вот в 3-м туре с тем же счётом уступили Эквадору, хотя забили первыми. Более того — состав был близок к оптимальному. Теперь всё зависит от трактовок. Ведь ответы получим только в плей-офф, а составить мнение необходимо сейчас.

С одной стороны, все вопросы закрыли за два тура. С Эквадором играли в своё удовольствие, тогда как сопернику победа требовалась позарез. Разность мотиваций, думается, сказалась. С другой стороны, стабильности и основательности не видать. И второе: слишком уж много допускают. Как результат — пропускают. Даже от скромнейшего Кюрасао. Шутка ли — Мануэль Нойер уже девять матчей финальных стадий чемпионатов мира подряд вытаскивает хотя бы один мяч из сетки. Стоит ли говорить, что с такой характеристикой чемпионом не стать?

Разумеется, для выхода в следующую стадию должно хватить и этого. Вот и букмекеры отдают немцам явное преимущество над Парагваем. Не спорим: взрываться они умеют, эпизодами крайне опасны. И всё же расслабляться нельзя. Тот же Киммих великолепно раздаёт и с фланга, однако оппоненты ведь тоже не дураки. Давят его зону, разбираются индивидуально, создают. Не только удивительный Диоманде, но и люди попроще. К счастью, у парагвайцев с шустрыми вингерами так себе.

Парагвай на первенстве мира смотрится тяжеловато. В принципе, атакой он нынче не славится, даже в квалификации забивал мало. Зато пропускал крайне редко. На ЧМ-2026 напугал всех в стартовом туре, вытащив четыре мяча от США. А потом при большой доле везения выстоял с Турцией (1:0). Игру с Австралией выносим за скобки: обе команды полностью устраивала ничья, вот и получились нули.

В общем, идеальный соперник для Германии, чтобы наконец-то сыграть «на ноль». Неудачная серия Мануэля Нойера затянулась до неприличия. Мы бы выбирали между ставкой на отсутствие гола Парагвая за 2.10 и тотал меньше 3 мячей за 1.65. Аутсайдер пропускает немного, а немцы пока не поменяли обойму после Кюрасао.

Ставка: сборная Парагвая не забьёт за 2.10.